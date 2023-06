L'Union européenne lance une enquête ce mercredi afin de stimuler la liquidité de sa dette.

L'Union européenne va interroger les acteurs du marché afin d'identifier d'autres moyens d'accroître la liquidité et de renforcer l'attrait de ses obligations, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué publié mardi.

L'UE s'est fixé pour objectif de lever jusqu'à 800 milliards d'euros (854 milliards de dollars) de dette commune d'ici à 2026 afin de financer un fonds de relance post-COVID, en plus d'un programme antérieur de lutte contre la pandémie.

En moins de trois ans, le pays est ainsi devenu l'un des plus grands émetteurs d'obligations au monde.

Toutefois, les responsables européens du financement ont déclaré que les investisseurs ne la considéraient pas comme un gouvernement, bien qu'elle emprunte conjointement avec le soutien des États membres.

Reuters a rapporté en exclusivité en avril que l'Union s'apprêtait à contacter des fournisseurs d'indices pour que sa dette soit incluse dans les indices d'obligations d'État, ce qui permettrait d'attirer une demande régulière de la part d'un groupe beaucoup plus important d'investisseurs mondiaux.

L'UE a également commencé à vendre les obligations couvrant ses différents programmes sous un label unique et prépare un cadre permettant aux banques de fournir aux investisseurs des cotations régulières.

"Nous lancerons rapidement une enquête auprès des investisseurs, qui nous aidera à les servir encore mieux et à améliorer notre stratégie de financement et notre approche du marché", a déclaré Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration.

(1 dollar = 0,9368 euro)