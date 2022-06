L'UE met en garde contre la hausse de la production de stupéfiants en Europe, alors que de nouveaux médicaments arrivent sur le marché

Dans son rapport annuel, l'agence antidrogue de l'UE a déclaré que de nouvelles preuves de l'augmentation de la production de drogues en Europe émergeaient, confirmant son précédent avertissement sur la transformation du continent en une plaque tournante mondiale des stupéfiants, et non plus seulement en un marché de consommation.

"La production de drogues synthétiques continue d'augmenter en Europe", avertit le rapport, qui oblige les laboratoires illégaux d'Europe à produire d'énormes quantités d'amphétamine, de méthamphétamine et d'autres drogues synthétiques pour la consommation locale et pour l'exportation hors d'Europe.

Les drogues et les produits chimiques nécessaires à leur production sont encore largement importés en Europe depuis d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Sud et l'Asie, mais les organisations criminelles européennes resserrent leurs liens avec les cartels hors du continent dans le but de réduire les coûts de production et de trafic de drogues, indique le rapport, qui se fonde sur les informations des services répressifs européens.

Plus de 350 laboratoires de drogues synthétiques ont été détectés et démantelés en 2020 en Europe, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, a indiqué l'agence européenne, ajoutant que les services répressifs ont également découvert davantage de laboratoires de cocaïne et de sites de production de nouvelles drogues, comme la cathinone.

La cathinone est un produit chimique similaire à l'amphétamine qui serait la principale substance active du khat, une plante traditionnellement utilisée en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique pour ses effets stimulants.

L'agence antidrogue de l'UE a signalé un trafic record de cathinone en Europe, dans le cadre de l'utilisation croissante de nouveaux stupéfiants, qui "continuent d'apparaître en Europe au rythme d'un par semaine", indique le rapport.

La plupart des laboratoires de drogues illicites démantelés ont été découverts en Belgique et aux Pays-Bas. Des installations de production ont également été détectées en République tchèque, en Pologne, en Allemagne et dans d'autres pays de l'UE.