L'Union européenne mettra fin à une mission militaire comprenant des dizaines de soldats au Niger à la fin du mois de juin, a-t-elle déclaré lundi, en invoquant la situation politique du pays dirigé par la junte.

Jusqu'au coup d'État de 2023, le Niger était un partenaire de l'Occident dans la région sahélienne de l'Afrique contre les militants qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d'autres.

Toutefois, les dirigeants militaires ont poussé l'ancienne puissance coloniale qu'est la France à retirer ses forces et ont accepté le retrait des troupes américaines, tout en renforçant les liens avec la Russie.

"Le Conseil a décidé aujourd'hui de ne pas proroger la mission de partenariat militaire de l'Union européenne au Niger (EUMPM) au-delà du 30 juin 2024, compte tenu de la gravité de la situation politique actuelle dans le pays.

Établie en 2022, la mission dans l'un des pays les plus pauvres du monde compte entre 50 et 100 soldats européens chargés d'apporter une aide en matière de logistique et d'infrastructures.