L'UE n'interdit pas le transport ferroviaire à Kaliningrad

BRUXELLES/VILNIUS, 13 juillet (Reuters) - Les marchandises russes visées par des sanctions européennes peuvent transiter par le territoire de l'Union européenne par le train, a déclaré mercredi la Commission européenne, face à l'escalade des tensions entre Moscou et la Lituanie, membre de l'UE, au sujet des échanges avec l'enclave russe de Kaliningrad.

"Les mesures de l'UE interdisent le transit routier de marchandises sanctionnées par des opérateurs russes. Aucune interdiction similaire n'existe pour le transport ferroviaire", a déclaré la Commission, ajoutant toutefois que des contrôles devaient être effectués.

"La Commission souligne l'importance de surveiller les flux commerciaux entre la Russie et Kaliningrad (...) afin de s'assurer que les marchandises sanctionnées ne peuvent pas entrer sur le territoire douanier de l'UE."

Le transit de produits militaires ou à double usage civil et militaire sous le coup de sanctions est interdit quel que soit le mode de transport, a précisé l'exécutif européen.

La Lituanie se conformera à l'avis de la Commission, a déclaré mercredi le ministère lituanien des Affaires étrangères.

"Les règles de transit de Kaliningrad peuvent créer une impression injustifiée que la communauté transatlantique assouplit sa position et sa politique de sanctions à l'égard de la Russie", a-t-il cependant ajouté.

La Russie a averti la semaine dernière la Lituanie et l'Union européenne qu'elle pourrait adopter des "mesures sévères" à leur encontre si le transit de certaines marchandises à destination et en provenance de Kaliningrad ne reprenait pas "dans les jours à venir". (Reportage Gabriela Baczynska à Bruxelles et Andrius Sytas à Vilnius; version française Elitsa Gadeva, édité par Jean-Stéphane Brosse)