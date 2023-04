BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne s'est déclarée lundi "préoccupée" par les exercices militaires chinois autour de Taïwan et a appelé à la retenue, ajoutant que tout accident dans cette région aurait des répercussions au niveau mondial.

L'armée chinoise poursuivait lundi des exercices militaires autour de Taïwan, qui a fait état de son côté d'un nouvel afflux d'avions de guerre près de ses côtes.

Ces manoeuvres on débuté samedi, pour une durée de trois jours, à la suite de la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, mercredi aux Etats-Unis.

"Nous sommes préoccupés par l'intensification des activités militaires de l'Armée populaire de libération dans le détroit de Taïwan et autour de Taïwan, avec des incursions dans la zone d'identification de la défense aérienne taïwanaise et le franchissement de la ligne médiane", a déclaré la porte-parole de la Commission européenne pour les affaires étrangères, Nabila Massrali.

"Le statu quo ne doit pas être modifié unilatéralement ou par la force. Toute instabilité dans le détroit résultant d'une escalade, d'un accident ou d'un recours à la force aurait des conséquences économiques et sécuritaires considérables pour la région et le monde entier", a-t-elle ajouté.

"Il est essentiel de faire preuve de retenue. Les tensions doivent être résolues par un dialogue constructif et ouvert. L'UE et ses États membres continueront de soutenir les efforts visant à préserver la paix et la stabilité dans la région".

(Reportage Jan Strupczewski ; Version française Kate Entringer)