L'UE prépare le 9e paquet de sanctions contre la Russie, selon Mme von der Leyen

"Nous travaillons dur pour frapper la Russie là où ça fait mal afin d'émousser encore plus sa capacité à faire la guerre à l'Ukraine et je peux annoncer aujourd'hui que nous travaillons à plein régime sur un 9e paquet de sanctions", a déclaré M. von der Leyen lors d'une conférence de presse.

"Et je suis convaincue que nous approuverons très bientôt un plafonnement mondial des prix du pétrole russe avec le G7 et d'autres grands partenaires. Nous n'aurons pas de repos tant que l'Ukraine n'aura pas vaincu Poutine et sa guerre illégale et barbare", a-t-elle ajouté.