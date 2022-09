L'UE prépare un paquet énergie, les pays sont divisés sur le plafonnement du prix du gaz

Lors d'une réunion vendredi, les ministres de l'énergie des pays de l'UE ont demandé à la Commission européenne d'élaborer des mesures visant à écrémer les revenus excédentaires des producteurs d'électricité hors gaz, à réduire la consommation d'électricité dans l'UE et à aider les entreprises d'électricité ayant besoin de liquidités d'urgence.

Dans le but de réduire la flambée des factures d'énergie des citoyens et des entreprises avant l'hiver, les ministres ont également demandé à Bruxelles de proposer un plafonnement du prix du gaz, selon le compte rendu de la réunion établi par la République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'UE.

Mais alors que l'UE doit publier ses propositions dès mardi, les pays ne sont pas d'accord sur la question de savoir si un plafonnement du prix du gaz atténuerait ou exacerberait la crise énergétique de l'Europe, selon les diplomates.

"Sur le coût du gaz, nous continuons à travailler sur des réponses adaptées à un marché mondial", a déclaré Mme von der Leyen dans un tweet samedi.

La proposition devrait faire baisser les prix en Europe "tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement", a-t-elle ajouté.

Les diplomates ont déclaré que plus de la moitié des États membres de l'UE avaient fait mention d'un plafonnement des prix du gaz lors de la réunion de vendredi - mais avec peu de consensus sur la forme que cela devrait prendre, qu'il s'agisse d'un plafonnement des prix sur l'ensemble du gaz importé, des flux de gazoducs, du commerce de gros du gaz ou des approvisionnements en provenance de Russie.

"La majorité qui parlait de plafonnement des prix du gaz n'était pas d'accord", a déclaré un diplomate européen.

Les 27 États membres de l'UE devront approuver les mesures énergétiques, éventuellement lors d'une autre réunion d'urgence des ministres ce mois-ci.

La Russie fournissait environ 40 % du gaz de l'UE avant son invasion de l'Ukraine. Cette part a chuté à 9 %, car Moscou a réduit ses livraisons à l'Europe, attribuant les coupures à des problèmes techniques causés par les sanctions occidentales.

Les ministres de l'UE ont finalement renoncé à plafonner le prix du gaz russe, ce qui, selon des pays comme la Hongrie et l'Autriche, pourrait amener Moscou à interrompre les livraisons de plus en plus rares qu'elle envoie encore à l'UE.

L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark font partie de ceux qui s'opposent à un plafonnement général du prix du gaz, prévenant qu'il pourrait mettre en péril la sécurité énergétique hivernale de l'Europe en laissant les pays se battre pour attirer les approvisionnements sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié, où les prix sont compétitifs.

D'autres, dont l'Italie et la Pologne, affirment que le plafonnement des prix du gaz proposerait un soulagement aux ménages et aux industries qui ont été contraints de réduire leur production en raison de la flambée des prix du gaz.