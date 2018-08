L'UE prête à supprimer les droits de douane autos avec les USA

(Actualisé avec rejet de la proposition par Trump)

BRUXELLES, 30 août (Reuters) - L'Union européenne est prête à supprimer tous les droits de douane sur les importations d'automobiles si les Etats-Unis en font de même, dans la lignée de la trêve conclue en juillet entre les Etats-Unis et l'UE, a déclaré jeudi la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström.

A Washington, Donald Trump a rejeté cette proposition, la jugeant insuffisante, et a déclaré à Bloomberg News que les politiques commerciales de l'UE étaient "presque aussi mauvaises que (celles de) la Chine".

Le président américain avait annoncé fin juillet avoir accepté de s'abstenir d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations d'automobiles européennes pendant que les deux parties négociaient un abaissement de leurs barrières commerciales.

S'exprimant jeudi devant la commission du Commerce du Parlement européen, Cecilia Malmström a évoqué un groupe qu'elle va diriger avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, qui doit déterminer comment supprimer les barrières douanières sur les produits industriels.

"Nous ne négocions rien, c'est un groupe de travail. Nous avons de profonds désaccords avec les Etats-Unis sur la politique commerciale", a dit la commissaire européenne devant les eurodéputés.

D'après elle, une levée totale des droits de douane sur les importations d'automobiles américaines est possible.

"Nous le ferons s'ils le font. Cela reste à voir", a-t-elle souligné, ajoutant qu'elle espérait qu'un accord soit conclu avant la fin du mandat de l'actuelle Commission européenne, le 31 octobre 2019.

Ce ne sera pas un nouveau traité de libre-échange transatlantique entre Washington et Bruxelles (TTIP ou TAFTA), a-t-elle précisé, mais plutôt un accord de libre-échange "plus limité, axé sur les droits de douane sur les marchandises". (Philip Blenkinsop, Arthur Connan et Juliette Rouillon pour le service français)