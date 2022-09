L'UE prévoit de constituer plus rapidement une flotte de lutte contre les incendies après un été de crises climatiques

Les incendies de forêt de cet été ont forcé des milliers d'Européens à évacuer et ont rasé des maisons et des entreprises. Ils s'inscrivent dans une tendance à l'aggravation, le changement climatique augmentant les conditions chaudes et sèches qui favorisent la propagation des incendies, leur durée et leur intensité.

Les pays du sud de l'Europe, tels que le Portugal et la Grèce, connaissent la plupart des étés des incendies, mais l'Allemagne et la République tchèque ont également subi de grands incendies cette année, car les températures plus chaudes poussent le risque d'incendie vers le nord et dans des pays moins bien équipés pour y faire face.

Lors d'une réunion lundi, la Commission européenne et les ministres des pays de l'UE ont convenu d'étudier la possibilité d'un achat anticipé d'hélicoptères financés par l'UE, a déclaré le chef de la gestion de crise de l'UE, Janez Lenarcic, dans un communiqué.

"Au niveau européen, nous avons atteint la limite de nos capacités. Certains incendies accablants dans certains États membres n'ont en fait pas donné lieu à une demande d'assistance parce que les pays concernés... savaient qu'aucune capacité n'aurait été disponible", a déclaré M. Lenarcic lors de la réunion.

L'achat d'hélicoptères dépendra de l'octroi de fonds européens supplémentaires dans le budget 2023 de l'Union, ce qui pourrait s'avérer difficile, car les pays de l'UE s'efforcent de trouver des fonds pour soutenir les industries et les citoyens frappés par une inflation galopante, et pour investir dans les infrastructures énergétiques afin de se libérer du gaz russe.

L'UE avait déjà prévu de se doter d'une flotte d'avions d'intervention en cas de crise pour faire face aux urgences croissantes liées au climat, mais la production n'est pas prévue avant la seconde moitié de la décennie.

Les ressources d'urgence de l'UE consistent actuellement à coordonner et à financer le déploiement de 12 avions de lutte contre les incendies et d'un hélicoptère mis en commun par les pays de l'UE.

Les pays de l'UE sont responsables de la réaction aux feux de forêt et ne demandent l'aide de l'UE que lorsqu'ils ont besoin de renfort. Le bloc a reçu 11 demandes d'assistance cette année, contre neuf en 2021.