L'UE prévoit les premiers achats communs de gaz avant l'hiver

La Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, a proposé la semaine dernière un plan sur la manière dont le bloc pourrait abandonner les combustibles fossiles russes d'ici 2027, en accélérant les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie et en passant à des combustibles fossiles non russes.

La Russie, qui fournit 40 % du gaz de l'UE, a, depuis son invasion de l'Ukraine, coupé l'approvisionnement de la Pologne, de la Bulgarie et de la Finlande, après que ces pays ont refusé de payer le combustible en roubles.

Dans une interview accordée à Reuters, le chef de la politique énergétique de l'UE, Kadri Simson, a déclaré que le bloc avait l'intention de commencer à acheter du gaz en commun cette année, en s'appuyant sur une plate-forme européenne lancée le mois dernier qui regrouperait la demande des pays et coordonnerait l'utilisation des infrastructures pour importer des fournitures non russes.

Les achats conjoints seront volontaires pour les pays. Les analystes ont déclaré que le projet pourrait avoir du mal à obtenir des volumes significatifs sur le marché mondial, qui est très serré, ou à démarrer rapidement, étant donné la complexité de la coordination entre les entreprises, les gouvernements et Bruxelles pour effectuer les achats.

M. Simson a déclaré qu'en agissant ensemble, les pays de l'UE pourraient avoir accès à un approvisionnement qui ne serait pas disponible autrement.

"Les volumes de gaz disponibles sur le marché mondial pour cette année sont limités. Et certains d'entre eux n'arrivent sur le marché qu'en raison des décisions politiques", a-t-elle déclaré, en faisant référence à un accord conclu en mars entre les États-Unis et l'UE, selon lequel les États-Unis fourniront 15 milliards de mètres cubes (mmc) supplémentaires de gaz naturel liquéfié à l'Europe cette année.

L'UE importe 155 milliards de m3 de gaz de Russie chaque année.

Bruxelles a déclaré que les pays devraient principalement utiliser les énergies renouvelables et les économies d'énergie pour remplacer ces volumes, et s'attend à ce que la demande de gaz baisse de 30 % d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de l'UE en matière de changement climatique.

Mais à court terme, l'Europe reste dépendante des combustibles fossiles. La semaine dernière, l'UE a adopté une loi exigeant des pays qu'ils remplissent les stocks de gaz 80 % avant l'hiver, afin de se prémunir contre les chocs d'approvisionnement en combustibles fossiles.