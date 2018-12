L'UE prolonge ses sanctions économiques contre la Russie

BRUXELLES, 13 décembre (Reuters) - Les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi de prolonger les sanctions imposées à la Russie du fait de sa politique en Ukraine, a annoncé le président du conseil européen, Donald Tusk.

"Décision: l'UE prolonge à l'unanimité les sanctions économiques contre la Russie compte tenu de l'absence totale de progrès dans la mise en oeuvre des accords de Minsk", a-t-il tweeté https://twitter.com/eucopresident/status/1073271138376126465.

Les accords de Minsk, passés par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de la France et de l'Allemagne, visent à mettre un terme au conflit dans l'est de l'Ukraine, où des groupes armes pro-russes contestent le pouvoir de Kiev.

Les relations entre l'Ukraine et la Russie se sont nettement dégradées à la suite de l'arraisonnement de trois bâtiments de la marine ukrainienne le 25 novembre dernier dans le détroit de Kertch.

Dans leur projet de déclaration que Reuters a pu consulter, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne proposent d'aider l'Ukraine dans les régions affectées par les actions de la Russie.

A son arrivée au sommet de Bruxelles, qui se déroule sur deux jours, Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune, a confirmé jeudi que les Européens allaient réaffirmer leur soutien à l'Ukraine et leur disponibilité pour un renforcement de leur aide à Kiev. (Alastair Macdonald Henri-Pierre André pour le service français)