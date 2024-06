LONDRES, 18 juin (Reuters) - La Commission européenne a proposé mardi de modifier les règles en vigueur dans l'Union européenne (UE) sur la définition des investissements dits durables afin de rendre les critères plus simples et plus lisibles et d'éviter les pratiques de "greenwashing".

Il s'agit notamment d'accoler le qualificatif de "transition" aux produits financiers prétendant au label "durable" sans l'être encore et de créer un indicateur de "durabilité" pour noter les fonds d'investissement.

"Ces simplifications consistent en deux catégories volontaires de produits, 'durable' et 'de transition', que les intervenants sur les marchés financiers devraient utiliser pour faire en sorte que les particuliers comprennent l'orientation de leurs produits", écrivent dans un communiqué conjoint les autorités de régulation européennes de la banque et de l'assurance.

Une telle réforme permettrait notamment des investissements dans des actifs dits de "transition" amenés à devenir "durables".

"Les règles définissant ces catégories devraient avoir un objectif et des critères clairs visant à réduire les risques de greenwashing", indiquent les autorités de régulation.

Les changements proposés permettraient notamment de revenir sur la classification actuelle reposant sur les articles 8 et 9 du règlement SFDR, jugé imprécis et susceptible d'alimenter les pratiques de "greenwashing".

(Rédigé par Huw Jones, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)