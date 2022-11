L'UE propose des normes plus strictes pour les émissions polluantes des véhicules

L'Union européenne a progressivement resserré les limites depuis "Euro 1" en 1992. La prochaine norme, Euro 7, est conçue pour s'appliquer aux voitures et aux camionnettes à partir du 1er juillet 2025 et aux bus et camions deux ans plus tard.

La Commission a proposé des limites d'émissions plus basses pour les camions et a fixé les niveaux pour les voitures et les camionnettes aux valeurs les plus basses de la norme Euro 6 actuelle. Ainsi, par exemple, les limites de dioxyde d'azote pour les voitures diesel seront abaissées à 60 milligrammes par kilomètre, soit la norme actuelle pour les voitures à essence.

La proposition élargit les conditions de conduite couvertes, telles que les températures extrêmes et les courts trajets quotidiens. Elle étend également la période pendant laquelle les normes doivent s'appliquer, la doublant pour une voiture à 200 000 kilomètres ou 10 ans.

De nouvelles limites pour les minuscules particules provenant du freinage et de l'usure des pneus sont ajoutées. Les véhicules devront également être équipés de systèmes embarqués de surveillance des émissions.

La Commission affirme que 70 000 décès prématurés sont causés par les émissions du transport routier chaque année, soit trois fois le nombre de décès dus aux accidents de la route, et que les avantages en termes de santé dépassent largement les coûts.

Les nouvelles normes d'émission interviennent après un accord conclu par le bloc le mois dernier, qui prévoit effectivement d'interdire la vente de nouvelles voitures et camionnettes à essence et diesel à partir de 2035.

L'association des constructeurs automobiles européens ACEA a déclaré que la proposition entraînerait une hausse des coûts des véhicules pour des avantages environnementaux très limités et risquerait de ralentir la transition vers des transports à zéro émission.

Pour les camions en particulier, les constructeurs devraient transférer des ressources des investissements dans les batteries et les véhicules à pile à combustible.

Le législateur européen des Verts, Bas Eickhout, a qualifié les normes proposées de laxistes.

"En Chine et aux États-Unis, plusieurs normes ont maintenant été renforcées, mais la Commission donne à l'industrie un laissez-passer pour ne pratiquement rien faire en matière d'émissions des véhicules à essence et diesel pour la prochaine décennie", a-t-il déclaré dans un communiqué.