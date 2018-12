L'UE propose sa médiation dans la crise entre le Qatar et ses voisins

(Actualisé avec citation)

DOHA, 15 décembre (Reuters) - L'Union européenne envisage d'organiser une conférence internationale pour résoudre la crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins, a annoncé samedi le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor-Viorel Melecanu, au Forum de Doha.

"Nous pensons à un événement conjoint entre l'UE et les pays arabes et nous aimerions avoir une discussion directe avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Nous espérons l'organiser en avril et, en principe, il aura lieu à Bucarest", a expliqué le ministre, dont le pays prendra en janvier la présidence tournante de l'UE.

Le cheikh Mohamed ben Abdoulrahman Al Thani, chef de la diplomatie de l'émirat, a quant à lui invité le Koweït à poursuivre sa médiation.

"L'émir (du Koweït) a joué un rôle de premier plan dans la résolution de la crise, ce que le Qatar apprécie beaucoup. Nous continuons de compter sur le Koweït et sur les pays de la région (...)", a-t-il déclaré.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte imposent depuis juin 2017 un embargo économique et diplomatique au Qatar, qu'ils jugent trop proche de l'Iran, grand rival régional de Ryad, et qu'ils accusent de soutenir le terrorisme en raison de sa bienveillance envers les Frères musulmans.

(Dmitry Zhdannikov et Eric Knecht, Jean-Philippe Lefief pour le service français)