L'UE proposera un plafonnement du prix du gaz naturel après la réunion du 24 novembre

Les 27 pays de l'Union européenne débattent depuis des mois de l'opportunité de plafonner les prix du gaz, alors que l'Union s'efforce de contenir la flambée de l'inflation et des prix de l'énergie due à la réduction des approvisionnements en gaz de l'Europe par la Russie.

Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simson, a déclaré que la Commission, qui élabore les politiques de l'UE, proposerait un plafond après la réunion des ministres de l'énergie de l'UE du 24 novembre, au cours de laquelle ils devraient demander à l'exécutif du bloc d'aller de l'avant avec cette proposition.

"Nous agirons rapidement et nous ferons une proposition légale immédiatement après que les ministres nous en auront donné le mandat", a déclaré M. Simson dans une interview en marge du sommet sur le climat COP27 en Égypte.

"Nous avons fait nos devoirs. Je pense que ce type de plafonnement des prix peut nous permettre de calmer le marché... il supprime également le risque que nous ne recevions pas du tout de cargaisons", a-t-elle ajouté.

Les pays de l'UE sont divisés sur la question de savoir s'il faut plafonner les prix du gaz. Une fois proposée par la Commission, une majorité renforcée d'au moins 15 pays devrait approuver la mesure.

La Belgique, la Pologne, l'Italie et la Grèce ont exigé que Bruxelles propose un plafonnement des prix du gaz avant le 24 novembre, et ont menacé de bloquer d'autres politiques européennes, notamment des règles d'autorisation plus rapides en matière d'énergies renouvelables, si un tel plafonnement n'était pas proposé.

D'autres pays, dont l'Allemagne, le plus grand consommateur de gaz en Europe, préviennent que le plafonnement des prix pourrait laisser les pays en difficulté pour décrocher des cargaisons sur les marchés internationaux du gaz.

Le projet de plafonnement des prix du gaz, que la Commission a esquissé dans un document partagé avec les pays de l'UE mardi en fin de journée, entrerait en vigueur si les prix atteignaient un niveau prédéfini, et plafonnerait le prix des contrats à un mois sur la plateforme d'échange de gaz de la Dutch title transfer facility.

"Nous ne voulons pas suspendre le marché en tant que tel", a déclaré M. Simson. "Sur un marché mondial des matières premières, nous ne pouvons pas attirer ces volumes si nos prix (du gaz) ne sont pas compétitifs par rapport aux autres régions du monde, à savoir le marché asiatique."

Le document partagé avec les pays de l'UE, vu par Reuters, ne précise pas le niveau de prix qu'il utilisera, mais dit qu'il sera immédiatement suspendu s'il provoque des "perturbations involontaires du marché" qui nuisent à la sécurité énergétique de l'Europe.