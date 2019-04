L'UE publie son communiqué sur la Libye, appelle Haftar à stopper l'offensive sur Tripoli

BRUXELLES, 11 avril (Reuters) - L'Union européenne a réclamé jeudi que les forces de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar stoppent leur offensive sur Tripoli, la capitale.

Le communiqué, diffusé par Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, a été bloqué une journée alors que la France et l'Italie se disputaient sur la façon de gérer ce nouveau développement de la crise libyenne qui oppose les forces de Haftar à celles du gouvernement reconnu par l'Onu du Premier ministre Fayez al Serraj.

"L'attaque militaire lancée par l'ANL sur Tripoli et l'escalade qui a suivi dans la capitale et ses environs mettent en danger les civils, y compris les migrants et les réfugiés, et déstabilisent le processus politique conduit par l'Onu, avec le risque de sérieuses conséquences pour la Libye et la région dans son ensemble, notamment une menace terroriste", indique le communiqué.

Contrairement à une version précédente que la France - elle s'en défend - avait bloquée et que Reuters avait pu consulter, le texte ne mentionne plus directement le nom de Haftar et ne fait pas porter seulement à ses forces la responsabilité de l'escalade militaire.

"L'Union européenne et ses Etats membres appellent toutes les parties à cesser immédiatement toutes les opérations militaires. L'ANL et toutes les forces qui se sont déplacées dans Tripoli ou ses environs doivent se retirer et les trêves humanitaires que réclame l'Onu doivent être respectées", poursuit le communiqué diffusé par les services de Mogherini.

Dans la journée, la France avait démenti avoir bloqué la publication de ce communiqué. "C'est une fausse allégation", avait réagi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères lors d'un point presse électronique.

Le Quai d'Orsay précisait que la France avait demandé que ce texte soit renforcé sur "trois points essentiels": "La situation des migrants, l'implication dans les combats de certains groupes et personnes sous sanctions des Nations unies pour activités terroristes, et enfin la nécessité de parvenir à une solution politique sous l'autorité des Nations unies conformément aux engagements pris par les parties libyennes à Paris, Palerme et Abou Dhabi."

La résolution de la crise en Libye, plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, est source de divergences entre membres de l'Union européenne et de crispations récurrentes entre la France et l'Italie, ancienne puissance coloniale.

L'offensive surprise du maréchal Haftar, qui a fait selon l'Onu plusieurs milliers de déplacés, a fait ressurgir ces lignes de fractures et ravivé les critiques contre Paris, qui comme Le Caire et Abou Dhabi, est accusé de soutenir l'homme fort de l'Est libyen. (Gabriela Baczynska avec John Irish et Marine Pennetier à Paris Henri-Pierre André pour le service français)