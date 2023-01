L'UE recommande de soumettre les passagers en provenance de Chine à des tests avant le vol et de tester les eaux usées dans les aéroports

Cette recommandation émane du groupe intégré de réponse aux crises politiques (IPCR) de l'UE, un organe composé de fonctionnaires des 27 gouvernements de l'UE, et s'inscrit dans le droit fil d'une recommandation formulée précédemment par la Commission européenne.

La Chine prévoit d'assouplir les restrictions de voyage le 8 janvier, malgré une vague de nouvelles infections qui a laissé les hôpitaux et les salons funéraires chinois débordés.

L'IPCR a également recommandé que tous les passagers des vols à destination et en provenance de la Chine portent des masques faciaux, que les gouvernements de l'UE introduisent des tests aléatoires sur les passagers arrivant de Chine et qu'ils testent et séquencent les eaux usées dans les aéroports accueillant des vols internationaux et des avions en provenance de Chine.