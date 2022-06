L'UE recommande l'Ukraine et la Moldavie comme candidats à l'adhésion, Kiev affirme que cette décision est bénéfique pour l'Europe.

Si la décision de la Commission européenne est ratifiée comme prévu la semaine prochaine lors d'un sommet, il s'agira d'un coup de pouce moral pour Kiev et d'un nouveau camouflet occidental pour le président russe Vladimir Poutine après son invasion de l'Ukraine en février.

Le chemin vers l'adhésion effective de l'Ukraine et de la Moldavie au bloc de 27 nations pourrait prendre des années, car elle a besoin de réformes pour se conformer aux normes démocratiques et anti-corruption.

"Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour la perspective européenne. Nous voulons qu'ils vivent avec nous le rêve européen", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors d'une conférence de presse. Conformément à la solidarité des dirigeants occidentaux, elle portait les couleurs nationales de l'Ukraine, à savoir un blazer jaune et une chemise bleue.

Alors que certains pays de l'UE émettent des réserves quant à l'élargissement du bloc, l'ambition du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a obtenu jeudi le soutien de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Roumanie.

"L'Ukraine mérite cette évolution positive. Les valeurs ukrainiennes sont des valeurs européennes ... Les habitudes démocratiques ukrainiennes sont encore fortes", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo.

"Notre rapprochement avec l'Union européenne n'est pas seulement positif pour nous. C'est la plus grande contribution à l'avenir de l'Europe depuis de nombreuses années."

L'Ukraine a déjà un pacte de libre-échange avec l'UE mais a demandé à y adhérer quelques jours après l'invasion de la Russie.

Moscou affirme que son "opération militaire spéciale" a été en partie rendue nécessaire par l'empiètement de l'Occident dans ce qu'il caractérise comme sa sphère d'influence géographique légitime.

"Il y a diverses transformations que nous observons de la manière la plus attentive", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à propos de la démarche de l'UE.

Lors de leur première visite à Kiev depuis l'invasion de la Russie, le Français Emmanuel Macron, l'Allemand Olaf Scholz, l'Italien Mario Draghi et le Roumain Klaus Iohannis ont déclaré que l'Ukraine appartenait à la "famille européenne".

CONDITIONS POUR LA GÉORGIE

Depuis que l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu leur indépendance en 1991, les politiciens pro-russes et pro-UE se disputent le contrôle. L'Ukraine cherche à obtenir le statut de candidat à l'UE depuis 2014, lorsque des manifestations à Kiev ont renversé un président pro-russe impopulaire.

La Russie a également des troupes en Transnistrie, une province séparatiste russophone le long du côté est de la Moldavie.

La Commission a posé des conditions à la candidature de la Géorgie à l'adhésion en raison d'une crise politique intérieure.

La Russie a mené une brève guerre avec la Géorgie en 2008 et maintient une présence militaire dans deux régions contestées du pays.

Les États-Unis accusent la Russie de chercher à faire obstacle aux ambitions européennes des trois pays. Moscou le nie.

Vendredi, Poutine a minimisé la question de l'UE, déclarant : "Nous n'avons rien contre elle. Il ne s'agit pas d'un bloc militaire. C'est le droit de tout pays de rejoindre l'union économique."

Pour l'UE, le chemin vers l'adhésion passe par des réformes visant à lutter contre la corruption endémique en Ukraine. Mme Von der Leyen a pointé du doigt la corruption lors d'une visite à Kiev le 11 juin.

Selon l'organisme de surveillance Transparency International, l'Ukraine est perçue comme l'un des pays les plus corrompus au monde, classé 122e sur 180 États.

L'élargissement de l'UE en tant que politique est au point mort depuis 2018. Les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'admission d'autres candidats officiels - l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.

Un haut diplomate d'Europe de l'Est s'est également méfié du soutien public de la France à l'Ukraine avant le sommet de l'UE des 23 et 24 juin, où les dirigeants doivent approuver le plan de la Commission.

"Je préfère attendre de voir ce qui se passe lors (du sommet) pour le voir sur papier et voir comment ils le formulent. Les décisions de l'UE sur le statut de candidat peuvent prendre des formes très différentes, donc je pense que les actions et les résultats sont plus importants que les déclarations publiques", a déclaré le diplomate.