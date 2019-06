L'UE reconduit pour six mois les sanctions économiques contre la Russie

BRUXELLES, 20 juin (Reuters) - Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont décidé jeudi à Bruxelles de reconduire pour six mois les sanctions économiques imposées à la Russie en raison de l'annexion de la Crimée en mars 2014 et du soutien apporté par Moscou aux rebelles de l'Est de l'Ukraine.

Le confit entre les séparatistes prorusses et les forces ukrainiennes a fait jusqu'ici 13.000 morts.

Les dirigeants européens demandent par ailleurs à Moscou de soutenir les efforts en vue d'établir la vérité et de rendre la justice dans l'enquête sur la destruction d'un avion de la Malaysia Airlines en juillet 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine.

Des mandats d'arrêt ont été délivrés mercredi contre quatre hommes, trois Russes et un Ukrainien, soupçonnés d'avoir transporté le missile utilisé pour détruire l'appareil, dont les 298 passagers et membres d'équipage ont été tués. (Gabriela Baczynska Guy Kerivel pour le service français, édité par Henri-Pierre André)