L'UE s'apprête à dévoiler des sanctions sur le pétrole russe alors que les combats font rage en Ukraine

Des dizaines de personnes évacuées qui ont réussi à quitter la ville sous les auspices des Nations Unies et de la Croix-Rouge ont atteint mardi la sécurité relative de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, après s'être recroquevillées pendant des semaines dans des bunkers sous l'immense usine sidérurgique Azovstal.

Les personnes évacuées, dont des enfants et des personnes âgées, à l'air fatigué, sont descendues des bus après avoir échappé aux ruines de leur ville natale dans le sud-est de l'Ukraine, dont la Russie revendique désormais le contrôle.

"Nous avions dit adieu à la vie. Nous pensions que personne ne savait que nous étions là", a déclaré Valentina Sytnykova, 70 ans, qui a dit avoir trouvé refuge dans l'usine pendant deux mois avec son fils et sa petite-fille de 10 ans.

La Russie vise Mariupol car elle cherche à couper l'Ukraine de la mer Noire et à relier les territoires contrôlés par la Russie au sud et à l'est. Des parties des régions orientales de Donetsk et de Luhansk étaient tenues par des séparatistes soutenus par la Russie avant que le président Vladimir Poutine ne lance l'invasion du 24 février.

Selon le maire de Mariupol, Vadym Boichenko, il reste plus de 200 civils dans l'usine, et 100 000 civils dans la ville.

"Vous allez quelque part et vous êtes chassé .... Où vais-je aller ? Qu'ils me fassent sauter ici", a déclaré à Reuters une femme de 67 ans dans la ville, alors qu'elle faisait bouillir de l'eau sur un feu ouvert au milieu des décombres d'un immeuble d'habitation détruit.

Assaillie par les sanctions occidentales, la Russie est maintenant confrontée à de nouvelles mesures de l'UE qui viseraient ses banques et son industrie pétrolière - une étape importante pour les pays européens qui dépendent fortement de l'énergie russe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait présenter mercredi les nouvelles sanctions proposées, notamment une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.

Moscou n'a montré aucun signe de recul près de 10 semaines après le début de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale", une guerre qui a tué des milliers de personnes, détruit des villes et poussé 5 millions d'Ukrainiens à fuir à l'étranger. L'économie russe, qui s'élève à 1,8 trillion de dollars, se dirige vers sa plus forte contraction depuis les années qui ont suivi l'éclatement de l'Union soviétique en 1991.

Poutine a augmenté les enjeux économiques pour les partisans occidentaux de Kiev en annonçant des plans pour bloquer les exportations de matières premières vitales.

BOMBARDEMENT DES CHEMINS DE FER

Les forces russes ont tourné leur puissance de feu la plus lourde sur l'est et le sud de l'Ukraine après avoir échoué à prendre Kiev, la capitale, au cours des premières semaines de la guerre.

De nouvelles attaques ont également eu lieu dans l'ouest mardi. Le maire de Lviv a déclaré que les frappes de missiles russes avaient endommagé les réseaux d'électricité et d'eau dans la ville occidentale proche de la frontière polonaise, par laquelle transitent les fournitures d'armes occidentales destinées à l'armée ukrainienne.

Les forces russes ont également frappé six gares ferroviaires dans le centre et l'ouest du pays, a déclaré le directeur des chemins de fer ukrainiens, Olesksandr Kamyshin. Il n'y a pas eu de blessés parmi les civils, a-t-il ajouté sur Twitter.

Dans l'est, les attaques russes à Donetsk ont tué mardi 21 civils et en ont blessé 27, a déclaré le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko. Il a déclaré que ce chiffre était le plus haut bilan quotidien de morts dans la région depuis le mois dernier.

Les attaques et les bombardements se sont également intensifiés à Louhansk, la zone la plus difficile étant Popasna, où il est impossible d'organiser des évacuations, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Haida.

"Il n'y a pas de ville sûre dans la région de Louhansk", a-t-il déclaré sur Telegram.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les militaires russes "ont réagi aujourd'hui avec une grande colère à nos succès".

"L'ampleur des bombardements d'aujourd'hui n'indique clairement pas que la Russie a un objectif militaire spécifique, quel qu'il soit", a-t-il déclaré dans un discours à la nation prononcé en soirée.

La Russie a déclaré avoir frappé un aérodrome militaire près du port d'Odesa, sur la mer Noire, avec des missiles, détruisant des drones, des armes et des munitions fournis par l'Occident. L'Ukraine a déclaré que trois missiles avaient visé la région d'Odessa et qu'ils avaient tous été interceptés.

NOUS AVONS BESOIN D'UNE PAUSE

Mariupol, une ville de 400 000 habitants avant l'invasion, a connu les combats les plus sanglants, endurant des semaines de siège et de bombardements.

Un cessez-le-feu a été rompu alors que certains civils sont toujours piégés dans les bunkers sous l'aciérie, malgré une évacuation sous l'égide de l'ONU.

Dans une vidéo Telegram depuis l'aciérie, le capitaine Sviatoslav Palamar, du régiment ukrainien Azov, a déclaré que la Russie avait pilonné Azovstal avec de l'artillerie et des frappes aériennes dans la nuit de lundi à mardi. Reuters n'a pas pu vérifier son récit de manière indépendante.

Zelenskiy a accusé la Russie de violer les accords de pause des combats pour permettre aux civils de s'échapper.

"Ils continuent à se battre. Ils bombardent et tirent toujours", a déclaré Zelenskiy par liaison vidéo lors d'un événement du Wall Bourse Journal. "Nous avons besoin d'un répit".

Le président américain Joe Biden a profité de la visite d'une usine de défense Lockheed Martin pour presser le Congrès américain d'approuver son projet de plan d'aide à l'Ukraine de 33 milliards de dollars, qui comprend plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire.

"Si vous ne tenez pas tête aux dictateurs, l'histoire nous l'a montré, ils continuent à venir, ils continuent à venir", a déclaré Biden aux travailleurs de l'usine en Alabama.

La Grande-Bretagne a annoncé une aide supplémentaire de 300 millions de livres (375 millions de dollars).