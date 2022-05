L'UE s'apprête à interdire le pétrole russe, les ministres tiennent des discussions de crise sur le gaz

L'Union européenne prépare un embargo sur le pétrole russe, avec des exemptions possibles pour les pays méfiants, alors que les ministres européens de l'énergie ont tenu lundi des discussions de crise sur l'exigence de Moscou que les acheteurs étrangers paient leur gaz en roubles ou perdent leur approvisionnement.

La Commission européenne devrait proposer cette semaine un sixième train de sanctions européennes contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine, y compris un embargo sur l'achat de pétrole russe - une mesure qui priverait Moscou d'une importante source de revenus, mais qui a jusqu'à présent divisé les pays de l'UE.

La Russie fournit 40 % du gaz de l'UE et 26 % de ses importations de pétrole.

Pour maintenir l'unité du bloc des 27 nations, la Commission pourrait proposer à la Hongrie et à la Slovaquie une exemption ou une longue période de transition - l'interdiction globale étant susceptible d'être introduite progressivement d'ici la fin de l'année, ont indiqué des responsables lundi.

La Hongrie et la Slovaquie sont toutes deux fortement dépendantes du brut russe. La Hongrie a déclaré qu'elle s'opposerait aux sanctions énergétiques.

La résistance des autres pays à un embargo sur le pétrole semblait s'estomper avant une réunion mercredi au cours de laquelle les ambassadeurs discuteront des sanctions.

"Nous avons réussi à atteindre une situation où l'Allemagne est capable de supporter un embargo pétrolier", a déclaré lundi le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck. "Cela signifie que ce ne sera pas sans conséquences".

La ministre autrichienne du climat et de l'énergie, Leonore Gewessler, a déclaré que Vienne accepterait des sanctions pétrolières si d'autres pays le faisaient.

Les pays de l'UE ont versé plus de 46 milliards d'euros (47,43 milliards de dollars) à la Russie pour le gaz et le pétrole depuis qu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février, selon l'organisme de recherche Centre for Research on Energy and Clean Air.

DISCUSSIONS SUR LA CRISE DU GAZ

Lundi, les ministres de l'énergie de l'UE tenteront également de forger une réponse commune à la demande de la Russie, qui souhaite que les pays paient effectivement leur gaz en roubles, après que la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz de la Bulgarie et de la Pologne la semaine dernière pour avoir refusé de se conformer à son système de paiement.

La Bulgarie et la Pologne avaient déjà prévu d'arrêter d'utiliser le gaz russe cette année et ont déclaré pouvoir faire face à cette coupure, mais cette décision a fait craindre que d'autres pays de l'UE ne soient les prochains.

"L'exigence de la Russie concernant les paiements en roubles est une tentative évidente de diviser l'Union européenne. Nous devons donc répondre dans l'unité et la solidarité", a déclaré la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simson, à son arrivée à la réunion, ajoutant que les ministres discuteront des plans d'urgence en cas de chocs d'approvisionnement en gaz.

Une coupure immédiate du gaz russe ferait basculer des pays comme l'Allemagne dans la récession et nécessiterait des mesures d'urgence telles que des fermetures d'usines pour y faire face, selon les analystes.

Alors que de nombreuses entreprises européennes sont confrontées à des échéances de paiement du gaz à la fin du mois, les États membres de l'UE tentent de clarifier si les entreprises peuvent continuer à acheter le carburant sans enfreindre les sanctions de l'UE contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

Moscou a déclaré que les acheteurs de gaz étrangers devaient déposer des euros ou des dollars sur un compte de la banque russe privée Gazprombank, qui les convertirait en roubles.

Le mois dernier, la Commission a indiqué aux pays que le fait de se conformer au programme de la Russie pourrait enfreindre les sanctions de l'UE. Mais elle a également déclaré que les pays pourraient effectuer des paiements conformes aux sanctions s'ils déclarent le paiement complet une fois qu'il a été effectué en euros et avant sa conversion en roubles.

Le décret de la Russie stipule que l'obligation d'un acheteur ne serait considérée comme complète qu'après la conversion de la devise étrangère en roubles.

Les capitales européennes empruntent déjà des voies différentes et ont demandé à Bruxelles de fournir des conseils plus clairs.

Lors d'une réunion préparatoire lundi avant les discussions des ministres, la Pologne a déclaré que l'utilisation du système de paiement en roubles de Moscou enfreindrait les sanctions, et a demandé à la Commission de le préciser, selon des responsables. La Bulgarie a également refusé de s'engager dans le système russe avant que Moscou ne coupe son approvisionnement en gaz.

Entre-temps, l'Allemagne a fait écho à la solution de contournement de la Commission pour permettre aux entreprises de payer et la Hongrie a déclaré que les acheteurs pouvaient s'engager dans le mécanisme russe.

Les ministres évalueront également les progrès réalisés dans les négociations visant à rendre juridiquement contraignant pour les pays de l'UE de remplir leurs stocks de gaz à 80 % d'ici cet hiver. Certains États souhaitent obtenir davantage de garanties quant au partage de la charge que représente l'achat d'importants stocks de gaz aux prix élevés actuels. (1 $ = 0,9488 euros) (Sous la direction de John Chalmers et Barbara Lewis)