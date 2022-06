L'UE sanctionne le dépositaire de règlements de la Russie qui gère les euro-obligations.

La Russie a déclaré cette semaine qu'elle remplaçait la Citibank, qui a cessé d'assurer le service des euro-obligations du pays, par son propre dépositaire national de règlement (NSD), alors qu'elle risque son premier défaut de paiement majeur de sa dette extérieure depuis plus d'un siècle.

Après l'expiration, la semaine dernière, d'une dérogation américaine clé permettant à la Russie d'assurer le service de ses euro-obligations dans la monnaie d'émission initiale, Moscou a proposé de payer les détenteurs d'euro-obligations en appliquant le mécanisme qu'elle utilise pour traiter les paiements de son gaz en roubles.

Selon ce plan, qui devait être présenté ce mois-ci, la Russie souhaitait que les détenteurs d'obligations étrangers ouvrent des comptes en roubles et en devises fortes dans une banque russe qui convertirait ensuite les roubles en devises et rembourserait les détenteurs d'obligations via le NSD.

La NSD, une version russe des chambres de compensation occidentales Euroclear et Clearstream, détient 70 trillions de roubles (1,12 trillion de dollars) d'actifs clients, dont 9 trillions de roubles de titres étrangers tels que des euro-obligations liées à l'État russe.

Ni NSD, ni le ministère des finances n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les sanctions de l'UE.

"Cela rend impossible la vente d'actions étrangères détenues à la NSD, mais étant donné que la NSD et Euroclear ont suspendu leur coopération auparavant, certains des investisseurs n'ont pas pu faire de transactions... de toute façon", a déclaré la Promsvyazbank dans une obligation.

(1 $ = 62,2690 roubles)