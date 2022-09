L'UE se montre prudente face à l'"offensive de charme" de la Hongrie alors que des milliards de fonds sont en jeu -sources

Une source a qualifié les efforts de Budapest pour obtenir des fonds d'"offensive de charme", mais a déclaré qu'il n'y avait pas eu de "percée immédiate" lors des discussions sur la question la semaine dernière entre les fonctionnaires de l'UE et la ministre hongroise de la Justice Judit Varga.

La Commission européenne a refusé d'autoriser la Hongrie à puiser dans les fonds destinés à aider les économies à se relever de la pandémie de COVID-19, accusant le gouvernement du Premier ministre nationaliste Viktor Orban de saper l'État de droit.

Avant les entretiens de M. Varga à Bruxelles mercredi et jeudi derniers, la Hongrie a annoncé qu'elle allait créer une autorité anti-corruption et un groupe de travail impliquant des organisations non-gouvernementales pour superviser les dépenses des fonds de l'Union européenne.

La Commission européenne a déclaré après les réunions qu'elle examinerait les propositions de Budapest.

La semaine dernière, M. Varga a déclaré aux fonctionnaires de l'UE que la promesse de Budapest de créer une nouvelle agence de lutte contre la corruption devrait suffire pour que Bruxelles débloque quelque 6 milliards d'euros (6,08 milliards de dollars) de fonds de relance COVID, et s'abstienne de récupérer encore plus d'argent sur les fonds réservés à la Hongrie dans le cadre du budget partagé 2021-27 de l'Union, selon des sources européennes.

Mais les sources, qui sont au courant des discussions de M. Varga, ont fait preuve de prudence.

"Appelons cela une offensive de charme", a déclaré un fonctionnaire européen. "Mais le diable est dans les détails".

Un deuxième fonctionnaire de l'UE a déclaré que les propositions de la Hongrie étaient un pas dans la bonne direction, mais que la mise en œuvre était essentielle.

M. Orban a subi une pression accrue pour trouver un accord avec la Commission, l'affaiblissement du forint ayant exacerbé les difficultés économiques de la Hongrie ces dernières semaines.

Mais après des années de querelles de plus en plus âpres entre l'UE et Budapest sur les normes démocratiques, la corruption, l'immigration et les droits LGBTQ, un troisième fonctionnaire européen a déclaré : "Il y a peu de confiance dans la Hongrie".

La Hongrie a commis des irrégularités dans près de 4 % de ses dépenses de fonds européens en 2015-2019, selon l'organisme antifraude du bloc, l'OLAF, ce qui est de loin le plus élevé parmi les 27 pays de l'UE.

Les législateurs de l'UE demanderont probablement à la Commission de ne pas laisser la Hongrie s'en tirer à bon compte lorsqu'ils débattront mercredi de l'état de la démocratie et des droits fondamentaux dans l'ex-pays communiste.

La Commission a ensuite jusqu'au 21 septembre pour évaluer si les dernières propositions de Budapest sont suffisantes pour apaiser ses inquiétudes.

Si ce n'est pas le cas, Bruxelles recommanderait aux autres pays de l'UE de sanctionner Budapest dans le cadre du programme "argent pour la démocratie" du bloc, qui affecte l'ensemble du financement commun du bloc, d'une valeur de 1 800 milliards d'euros en 2021-27.

Selon un document publié en juillet par la Commission, le commissaire européen au budget, Johannes Hahn, a proposé qu'environ 70 % des fonds européens prévus pour la Hongrie soient menacés.

(1 $ = 0,9872 euros)