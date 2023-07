BRUXELLES, 15 juillet (Reuters) - L'Union européenne a appelé samedi l'Azerbaïdjan et l'Arménie à la retenue lors d'un nouveau cycle de négociations visant à parvenir à un accord de paix.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a accueilli à Bruxelles le président azéri Ilham Alïev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour des discussions visant à mettre un terme à trois décennies de tensions entre les deux républiques du Caucase.

Les deux pays s'opposent sur la question du Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens, qui est une source de conflit depuis les années qui ont précédé l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

Charles Michel a indiqué que l'UE encourageait l'Azerbaïdjan à s'adresser directement aux Arméniens du Haut-Karabakh afin de développer la confiance entre les deux parties.

Ilham Alïev et Nikol Pachinian ont quitté la réunion sans s'adresser aux journalistes.

La Russie a déclaré samedi qu'elle était prête à organiser une réunion tripartite entre les ministres des Affaires étrangères russe, arménien et azéri.

Cette réunion pourrait être suivie d'un sommet à Moscou où un traité de paix serait signé, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Russie, alliée officielle d'Erevan mais qui cherche également à entretenir des liens avec Bakou, plaide pour une solution à long terme qui s'inscrirait dans le cadre de l'accord de paix conclu en 2020, sous la médiation de Moscou et qui avait mis fin à six semaines de conflit. (Reportage Nailia Bagirova et Philip Blenkinsop, rédigé par Mark Trevelyan; version française Camille Raynaud)