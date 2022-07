L'UE va acheter des avions de lutte contre les incendies de forêt alors que les crises climatiques s'intensifient

Les ressources d'urgence de l'UE consistent actuellement à coordonner et à financer le déploiement de 12 avions de lutte contre les incendies et d'un hélicoptère mis en commun par les pays de l'UE. Mais comme les demandes d'urgence devraient augmenter en raison du changement climatique, l'UE prévoit d'investir dans des avions de réaction aux crises, a déclaré Janez Lenarcic, commissaire européen chargé de la gestion des crises.

"Ces avions seront techniquement achetés par les États membres, mais ils seront financés à 100 % par l'Union européenne", a déclaré M. Lenarcic.

M. Lenarcic a refusé de nommer les entreprises concernées, les contrats n'ayant pas encore été signés, mais a indiqué qu'il était prévu de relancer la production d'avions amphibies qui écopent l'eau pour éteindre les incendies.

Des milliers de pompiers à travers le sud de l'Europe luttaient lundi contre des centaines d'incendies de forêt dans des pays comme le Portugal, l'Espagne et la France, dans un contexte de vague de chaleur intense qui a fait des centaines de morts.

Alors que le changement climatique accroît les risques d'incendie - vagues de chaleur et conditions sèches qui permettent aux feux de se propager plus rapidement et de brûler plus longtemps une fois allumés - de plus en plus de pays demandent une aide d'urgence pour lutter contre les brasiers.

L'UE a déjà reçu cinq demandes d'aide cette année. Alors que la Méditerranée n'est pas encore à mi-chemin de sa saison des incendies habituelle de juin à septembre, M. Lenarcic a déclaré que l'Europe allait connaître un été difficile. L'année dernière, l'UE a reçu neuf demandes d'aide.

L'UE a envoyé des avions de lutte contre les incendies dans des pays comme le Portugal, la France et la Slovénie ce mois-ci en utilisant le pool d'avions de pays comme la Croatie, la France et l'Espagne. Elle a également posté 200 pompiers européens en Grèce pour soutenir les équipes locales.

Les pays de l'UE sont responsables de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt, et ne demandent l'aide de l'UE que lorsqu'ils ont besoin de renfort.

L'année dernière, la saison des feux de forêt a été la deuxième plus mauvaise jamais enregistrée dans l'Union européenne. Plus d'un demi-million d'hectares ont brûlé, contre plus d'un million d'hectares en 2017, la pire année jamais enregistrée. Cette année déjà, plus de 70 000 hectares ont brûlé rien qu'en Espagne, le chiffre le plus élevé de la dernière décennie, selon les données du gouvernement espagnol.

Le budget de protection civile de l'UE, qui aide les pays à investir dans la prévention et la réponse aux crises, était d'environ 900 millions d'euros en 2021.

"Dans un avenir proche, il devra être encore renforcé", a déclaré M. Lenarcic, soulignant l'augmentation des appels à l'aide pour les urgences liées au climat, aux côtés d'autres crises comme la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine.