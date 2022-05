L'UE va modifier les règles de l'embargo pour la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque

La Commission européenne a modifié une proposition d'embargo sur le pétrole russe afin de prolonger la période avant qu'il ne prenne effet pour la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont déclaré deux sources à Reuters vendredi.

Selon la proposition modifiée, la Hongrie et la Slovaquie pourront continuer à acheter du pétrole russe par oléoduc jusqu'à la fin de 2024, tandis que la République tchèque pourrait continuer jusqu'en juin 2024, à condition qu'elle n'obtienne pas plus tôt du pétrole via un oléoduc en provenance du sud de l'Europe, ont précisé les sources.