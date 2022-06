L'UE va sanctionner les partenaires commerciaux qui font fi des valeurs écologiques et du travail

De nombreux accords existants de l'UE, comme ceux conclus avec le Canada et le Japon, et ceux négociés mais pas encore entrés en vigueur, comme ceux conclus avec le Mexique et le Chili, comportent déjà des chapitres sur la durabilité.

Les différends dans ce domaine sont toutefois réglés par le dialogue. Les sanctions, telles que la révocation des concessions commerciales par des droits de douane ou des quotas, ne sont pas une option.

Les groupes de la société civile et de nombreux législateurs de l'UE ont fait valoir que les normes environnementales et de travail devraient être au cœur de la stratégie commerciale de l'UE et que sa poussée verte est édentée.

La Commission, qui supervise le commerce pour les 27 membres de l'UE, s'est montrée largement d'accord à l'issue d'un examen d'un an.

L'exécutif européen a déclaré qu'il continuerait à rechercher le dialogue pour résoudre les différends relatifs au travail et à l'environnement, dont certains sont portés devant un comité d'arbitrage. Selon la proposition, l'UE pourrait imposer des sanctions en dernier recours si le panel statue contre un partenaire commercial.

Cette proposition intervient deux jours après que 15 membres de l'UE ont écrit au commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, pour demander au bloc d'accélérer la conclusion d'accords de libre-échange. Le risque existe que l'intégration d'un système de sanctions fasse traîner encore plus le processus.

Des sanctions seraient déclenchées en cas de violation de l'accord de Paris sur le changement climatique ou des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail.

Ceux-ci concernent le travail forcé ou le travail des enfants, la discrimination sur le lieu de travail et la liberté d'association. L'OIT pourrait ajouter un cinquième principe sur la santé et la sécurité au travail.

La proposition doit être approuvée par le Parlement européen et les gouvernements de l'UE pour entrer en vigueur.

Certains législateurs, notamment les Verts, estiment que les sanctions devraient également être incluses dans les accords de libre-échange existants de l'UE et dans les accords qui doivent encore être ratifiés.

Parmi ces derniers figure l'accord de l'UE avec le bloc Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, conclu en 2019, mais mis en attente en raison des préoccupations de l'UE concernant la déforestation en Amazonie.