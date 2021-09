L'UE veut étendre à mi-2022 la souplesse en matière d'aides d'Etat

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a proposé jeudi de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 le cadre actuel qui assouplit les aides publiques accordées aux petites et moyennes entreprises frappées par la crise sanitaire.

L'exécutif européen estime que cette mesure permettra d'aider les Etats membres à combler le retard d'investissement engendré par la pandémie de COVID-19 dont souffrent certaines entreprises.

La Commission souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes capitalisations sont généralement dépendantes du financement par prêt bancaire et pourraient être encore plus endettées après la crise.

L'encadrement temporaire des aides d'Etat a été mis en place le 19 mars dans le but d'assouplir les règles interdisant aux Etats d'accorder un avantage indu à certaines entreprises.

"Nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel, avec une forte reprise de l'économie européenne, grâce aux progrès impressionnants réalisés en matière de vaccination et à la reprise de notre vie sociale et économique. Dans le même temps, nous devons être conscients des disparités entre les Etats membres et de la nécessité d'éviter les effets de falaise lors du retrait du soutien public", écrit dans un communiqué https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4948 Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Une décision définitive sur le sujet sera prise après consultation des Etats membres.

