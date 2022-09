L'UE veut garantir l'indépendance et la pluralité des médias

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a présenté vendredi un projet de règlement sur la liberté des médias destiné à préserver la pluralité de l'information et l'indépendance éditoriale des rédactions face à la constitution de grands groupes de presse ou de tutelle des pouvoirs publics.

Le Media Freedom Act (MFA) vise entre autres à éviter les ingérences politiques dans les décisions éditoriales, à empêcher la surveillance des journalistes et à promouvoir la transparence sur la propriété des groupes de médias et l'allocation des recettes publicitaires par les Etats.

Ce projet est présenté dans un contexte d'inquiétudes sur la liberté de la presse dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, et sur des tentatives d'interférences étrangères en période électorale.

"La démocratie ne fonctionnera que si les journalistes disposent des moyens et de la protection nécessaire pour exercer un contrôle sur ceux qui se trouvent au pouvoir et ceux qui possèdent le pouvoir, qu'il s'agisse d'acteurs politiques ou économiques", a dit la vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova au cours d'une conférence de presse.

"Cette loi doit être perçue comme une pièce d'un puzzle plus vaste. Elle s'intègre dans nos efforts plus larges pour protéger la démocratie et mettre de l'ordre dans notre espace d'information numérique", a-t-elle ajouté.

Ces règles s'appliqueront aux chaînes de télévision, aux stations de radio, aux services audiovisuels à la demande, aux publications de presse ainsi qu'aux grandes plates-formes en ligne et aux fournisseurs de plates-formes de partage de vidéos.

Elles vont devoir être validées au niveau des Etats membres et par le Parlement européen avant d'entrer en vigueur, ce qui pourrait prendre au moins un an.

Parmi les propositions de la Commission européenne, les Etats membres seront notamment chargés d'évaluer les conséquences d'opérations de concentration dans les médias sur le pluralisme de l'information et l'indépendance éditoriale des rédactions concernées.

Le MFA contient aussi de "puissantes" dispositions contre le recours à des logiciels espions pour surveiller des médias, des journalistes et leurs familles, affirme l'exécutif européen.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

