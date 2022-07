L'UE veut maintenir son soutien à l'Ukraine malgré les conséquences économiques

BRUXELLES, 18 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient se prononcer lundi sur le maintien de leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, malgré les graves conséquences de l'inflation sur les économies européennes, cinq mois après le début de l'invasion russe.

Les ministres devraient approuver l'octroi de 500 millions d'euros supplémentaires pour la fourniture d'armes à l'Ukraine, ce qui porterait à 2 milliards d'euros le soutien apporté par l'Union en matière de sécurité. Ils sont également sur le point de convenir d'une interdiction sur les importations d'or russe.

"Nous devons soutenir l'Ukraine", a déclaré Robert Rydberg, vice-ministre suédois des Affaires étrangères, à son arrivée à la réunion. "La Suède soulèvera l'importance de convenir d'un nouveau paquet de soutien militaire à l'Ukraine. Nous soulèverons également l'importance de continuer à renforcer les mesures restrictives à l'encontre de la Russie", a-t-il déclaré, sans entrer dans les détails.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, s'adressera aux 27 ministres de l'UE par vidéoconférence dans le courant de la journée de lundi.

"Les diplomates européens s'attendent à ce qu'il plaide en faveur de nouvelles sanctions, de nouvelles armes et du maintien d'une ligne dure à l'égard de la Russie.

Mais après six séries de sanctions européennes contre la Russie, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie en Europe et une guerre que ni l'Ukraine ni la Russie ne peuvent facilement gagner, Josep Borrell, le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, estime qu'il est de plus en plus difficile de maintenir le sentiment d'urgence.

"Nous devons faire preuve de patience stratégique", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait un accord avec la Russie cette semaine pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a aussi appelé les Européens à maintenir le cap, affirmant que, même si les gouvernements et les parlements partent en vacances d'été, "les troupes russes n'ont pas l'intention de prendre des jours de congé (...)" (Reportage Robin Emmott, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)