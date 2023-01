L'UE veut renvoyer davantage de personnes en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie

Trois ans après que l'UE à 27 ait accepté de restreindre les visas pour les pays jugés non coopératifs pour le retour de leurs ressortissants, seule la Gambie a été officiellement sanctionnée.

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, a proposé des mesures similaires à l'égard de l'Irak, du Sénégal et du Bangladesh, bien que deux fonctionnaires de l'UE aient déclaré que la coopération avec Dhaka sur le retour des personnes s'est améliorée depuis.

Pourtant, le taux global de retours effectifs de l'UE s'élevait à 21 % en 2021, selon les données d'Eurostat, les dernières disponibles.

"C'est un niveau que les États membres considèrent comme inacceptablement bas", a déclaré l'un des fonctionnaires de l'UE.

L'immigration est un sujet politiquement très sensible dans l'Union européenne, où les pays membres préfèrent discuter de l'intensification des retours et de la réduction de l'immigration irrégulière plutôt que de raviver leurs querelles amères sur la répartition de la prise en charge de ceux qui parviennent en Europe et obtiennent le droit d'y rester.

"La mise en place d'un système européen commun et efficace pour les retours est un pilier central du bon fonctionnement et de la crédibilité des systèmes de migration et d'asile", a déclaré la Commission dans un document de discussion destiné aux ministres, que Reuters a pu consulter.

Selon les données de l'ONU, quelque 160 000 personnes ont traversé la Méditerranée en 2022, la principale route vers l'Europe pour les personnes fuyant les guerres et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. En plus de cela, près de 8 millions de réfugiés ukrainiens ont également été enregistrés à travers l'Europe.

Les ministres se réunissent deux semaines avant que les 27 dirigeants nationaux de l'UE ne se réunissent à Bruxelles pour discuter de la migration, et on s'attend également à ce qu'ils appellent à renvoyer davantage de personnes.

"Une action rapide est nécessaire pour assurer des retours effectifs de l'Union européenne vers les pays d'origine en utilisant comme levier toutes les politiques pertinentes de l'UE", peut-on lire dans un projet de leur déclaration commune, qui a également été vu par Reuters.

Au sein de l'UE, cependant, les ressources et la coordination entre les différentes parties du gouvernement sont insuffisantes pour garantir que chaque personne n'ayant pas le droit de rester soit effectivement renvoyée ou expulsée, selon la Commission.

"La coopération insuffisante des pays d'origine constitue un défi supplémentaire", a-t-elle ajouté, citant des problèmes tels que la reconnaissance et la délivrance de documents d'identité et de voyage.

Mais la pression exercée par les chefs de l'immigration pour punir certains pays tiers par des restrictions de visa s'est heurtée par le passé aux propres ministres des affaires étrangères et du développement de l'UE, ou a échoué en raison des agendas contradictoires des différents pays de l'UE.

Il n'y a donc pas eu jusqu'à présent de majorité suffisante parmi les pays de l'UE pour punir un autre pays, à part la Gambie, où les gens ne peuvent plus obtenir de visas à entrées multiples dans l'Union et doivent faire face à une attente plus longue.

Alors que les pays de l'UE, dont l'Autriche et la Hongrie, protestent bruyamment contre l'immigration irrégulière, principalement musulmane, en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'Allemagne fait partie de ceux qui cherchent à ouvrir leur marché du travail aux travailleurs de l'extérieur du bloc, dont ils ont tant besoin.