La Commission européenne a proposé mercredi une série de mesures visant à faciliter l'accès aux services de sécurité sociale transfrontaliers en accélérant la numérisation dans les États membres.

Selon la Commission, en 2021, 16 millions de citoyens de l'UE, de l'Espace économique européen (EEE), de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de la Suisse vivront ou travailleront en dehors de leur pays.

Pour de nombreux citoyens de l'UE, l'accès aux services médicaux ou sociaux dans d'autres États membres et le remboursement de leurs dépenses une fois rentrés chez eux peuvent s'avérer compliqués et nécessiter beaucoup de patience et de paperasserie.

La Commission a déclaré qu'elle demandait aux États membres de l'UE d'accélérer la mise en œuvre de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) afin qu'il soit pleinement opérationnel dans toute l'Europe d'ici à la fin de 2024.

"L'EESSI numérise les échanges entre les institutions nationales de sécurité sociale, afin de s'éloigner des procédures papier, longues et fastidieuses, indique le communiqué de la Commission.

Elle souhaite également que les États membres mettent en place davantage de procédures de coordination de la sécurité sociale entièrement en ligne, afin de faciliter la mobilité et le travail à l'étranger et de garantir un accès rapide aux prestations auxquelles les personnes ont droit.

La Commission a déclaré qu'elle apporterait aux États membres un soutien technique et financier et a demandé au Parlement européen et au Conseil d'approuver son plan.