L'UE veut supprimer progressivement les importations de gaz, de pétrole et de charbon russes

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne conviendront cette semaine de supprimer progressivement la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations de gaz, de pétrole et de charbon russes, montre lundi un projet de déclaration.

Les dirigeants des pays de l'UE se réuniront jeudi et vendredi pour un sommet à Versailles afin de s'entretenir du renforcement de la capacité de défense commune de l'Union et de la possibilité pour l'Ukraine de devenir membre de l'UE.

Ils discuteront également des moyens de rendre l'UE stratégiquement indépendante des fournisseurs mondiaux dans certains secteurs clés comme les puces électroniques, la santé et l'alimentation.

"Nous sommes convenus de réduire progressivement notre dépendance à l'égard des importations de gaz, de pétrole et de charbon russes", indique le projet de déclaration des dirigeants.

L'UE y parviendra "notamment en diversifiant ses approvisionnements et ses itinéraires, y compris par l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) et le développement du biogaz et de l'hydrogène" et "en accélérant le développement des énergies renouvelables et la production de leurs principaux composants, ainsi qu'en rationalisant les procédures d'autorisation pour les projets énergétiques", indique le projet, consulté par Reuters.

Il mentionne également l'amélioration de l'interconnexion des réseaux européens de gaz et d'électricité et la synchronisation complète de ses réseaux électriques, ainsi que le renforcement des plans d'urgence de l'UE pour la sécurité de l'approvisionnement.

