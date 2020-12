L'UE vise 30 millions de véhicules "zéro carbone" sur les routes d'ici 2030

Bruxelles (awp/afp) - L'UE a annoncé mercredi son ambition d'avoir au moins 30 millions de voitures "zéro émission" sur les routes européennes d'ici 2030, tout en doublant à cette date le trafic ferroviaire à grande vitesse, afin de respecter ses engagements climatiques.

"Il est nécessaire de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports d'ici 2050 pour que l'Europe devienne à cette date neutre en carbone", a rappelé l'exécutif européen en présentant sa feuille de route pour une "mobilité durable".

Pour y parvenir, Bruxelles entend proposer d'ici l'été prochain un durcissement des normes d'émissions polluantes pour les voitures et camionnettes, avant de s'attaquer d'ici 2022 à celles des poids-lourds: de nouvelles contraintes qui garantiront selon elle que "seuls des véhicules à faibles émissions seront mis sur le marché".

Outre l'encouragement à des mesures fiscales --potentiellement dans le cadre d'un marché du carbone renforcé--, la Commission européenne appelle par ailleurs à développer "à grande échelle" les infrastructure de recharge pour voitures électriques et à hydrogène: il faudrait construire 3 millions de points publics de recharge d'ici 2030.

"Nos ambitions sont réalistes. Le contexte politique a changé: on voit clairement une prise de conscience aux niveaux politique, industriel et du secteur des transports", a fait valoir lors d'une conférence de presse Frans Timmermans, vice-président de la Commission chargé du climat.

"On a des besoins en transports en augmentation, et en même temps, il faut réduire le fardeau environnemental... Il y a déjà des choses simples à changer: il y a par exemple une dizaine de vols par jour entre Bruxelles et Amsterdam, alors qu'il y a le train", a-t-il fait valoir.

De fait, Bruxelles prévoit que, d'ici 2030, les transports collectifs sur des trajets inférieurs à 500 km soient impérativement "neutres en carbone"... notamment en transférant davantage de fret et de passagers vers le rail.

L'UE entend doubler en dix ans la circulation des trains à grande vitesse et accroître de 50% le fret ferroviaire.

Dans le secteur aérien, la Commission mise sur la commercialisation d'avion gros-porteurs sans émissions d'ici 2035. En attendant, elle proposera de réduire les crédits carbone dont dispose le secteur aérien. Des navires "zéro émission" sont eux attendus sur le marché dès 2030.

L'UE n'a cependant dévoilé dans l'immédiat aucune mesure concrète accompagnant sa feuille de route, qui fera l'objet de propositions soumises aux eurodéputés et Etats membres.

Les Vingt-Sept, réunis en sommet jeudi et vendredi, doivent adopter cette semaine un objectif de réduction de gaz à effet de serre de l'UE pour 2030.

afp/al