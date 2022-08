L'UE vise une réforme du marché de l'énergie alors que les prix s'envolent

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi que Bruxelles préparait une intervention pour séparer les prix de l'électricité de la flambée du coût du gaz - ainsi que des réformes à plus long terme pour garantir que les prix de l'électricité reflètent les énergies renouvelables moins chères.

Ces derniers mois, les 27 pays de l'UE ont été en désaccord sur l'opportunité d'intervenir sur les marchés de l'énergie, la réduction des livraisons de gaz russe à l'Europe ayant fait grimper les prix de l'électricité.

Mais avec des prix du gaz presque 12 fois supérieurs à ceux d'il y a un an et des prix de l'électricité qui atteignent de nouveaux records presque tous les jours, même les États les plus sceptiques se radoucissent.

L'Allemagne est prête à envisager un plafonnement européen des prix du gaz, ont rapporté mardi plusieurs journaux italiens, citant un SMS envoyé par le ministre allemand de l'économie aux autres ministres européens de l'énergie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Meseberg en Allemagne mardi. L'Espagne, tout comme la Belgique et la Grèce, cherche depuis des mois à plafonner les prix de l'énergie et a exhorté Bruxelles à découpler les coûts du gaz et de l'électricité.

Les diplomates de l'UE ont déclaré qu'ils attendaient des détails de Bruxelles, avant que leurs ministres de l'énergie n'examinent les propositions de l'UE lors de discussions d'urgence le 9 septembre. Les principales questions portent notamment sur le fait de savoir si les interventions seraient limitées au court terme.

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu comment cela va fonctionner. S'agit-il d'un mécanisme de crise ? Comment cela s'intégrera-t-il juridiquement dans le traité [de l'UE] ?", a déclaré un diplomate.

Dans le système actuel, le prix de gros de l'électricité dans l'UE est fixé par la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande globale. Ce sont souvent les centrales au gaz qui fixent ce prix, ce qui, selon des pays comme l'Espagne, est injuste car cela signifie que l'énergie renouvelable bon marché est vendue au même prix que l'énergie plus coûteuse produite à partir de combustibles fossiles.

Mardi, Mme Von der Leyen rencontrera les chefs de gouvernement du Danemark, de la Pologne, de la Finlande et des États baltes lors d'un sommet près de Copenhague, ce qui lui permettra de présenter ses propositions aux États qui se méfient des réformes du marché.

Le Danemark, l'Estonie, la Finlande et la Lettonie - ainsi que l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Irlande et le Luxembourg - s'étaient publiquement opposés à toute intervention sur les marchés de l'énergie en octobre dernier et avaient déclaré que la meilleure réponse aux flambées de prix à court terme serait de fournir un soutien national aux consommateurs et aux entreprises vulnérables.

Mais après des mois de flambée des prix, ces mesures nationales font grimper les factures des gouvernements. Selon le groupe de réflexion Bruegel, les pays de l'UE ont dépensé 280 milliards d'euros (281,15 milliards de dollars) l'année dernière pour protéger les consommateurs des coûts énergétiques.

(1 $ = 0,9959 euros)