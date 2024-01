L'organisation United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) et la société britannique de sécurité maritime Ambrey ont déclaré mercredi avoir reçu des informations faisant état d'un incident près d'Aden, au Yémen.

L'organisation United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a indiqué dans une note d'information qu'un navire avait été attaqué à 60 milles nautiques au sud-est d'Aden.

Le "navire a été touché sur le côté bâbord par un système aérien sans équipage", a déclaré l'UKMTO, ajoutant qu'il y avait un incendie à bord, qui a été éteint depuis.

"Le navire et l'équipage sont sains et saufs et se dirigent vers le prochain port d'escale", a ajouté l'UKMTO dans un avis actualisé.

M. Ambrey a déclaré qu'un vraquier battant pavillon des Îles Marshall avait été touché par un drone à 66 milles au sud-est d'Aden alors qu'il se dirigeait vers l'est le long du golfe d'Aden.

"La passerelle du navire a été endommagée et, au moment de la rédaction de cet avis, elle était considérée comme inutilisable", a ajouté Ambrey dans sa note d'information.

Depuis le 19 novembre, les militants houthis du Yémen, alliés à l'Iran, qui contrôlent les régions les plus peuplées du pays, ont lancé vague après vague des drones et des missiles explosifs sur des navires commerciaux, dans le cadre de ce qu'ils affirment être une protestation contre les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza.

La campagne des Houthis a fortement perturbé le transport maritime international, poussant certaines compagnies à suspendre les transits par la mer Rouge au profit d'un trajet beaucoup plus long et plus coûteux autour de l'Afrique.