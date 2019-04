L'USMCA aura un effet modérément positif sur l'économie US-étude

18 avril (Reuters) - Le nouvel accord de libre-échange nord-américain devrait soutenir modérément la croissance aux Etats-Unis mais pourrait y entraîner une baisse de la production automobile, selon une évaluation rendue publique jeudi par la Commission américaine du commerce international (ITC).

L'Accord USA-Mexique-Canada (USMCA) accroîtra le produit intérieur brut de 68,5 milliards de dollars (61 milliards de dollars), soit 0,35%, sur une base annuelle et permettra la création de 176.000 emplois aux Etats-Unis, tout en augmentant les exportations américaines, selon cette étude dont les estimations sont basées sur la sixième année après l'entrée en vigueur du traité.

Dans l'industrie automobile, 30.000 emplois pourraient être créés dans la production de composants et de moteurs, mais 1.500 seraient perdus dans les usines d'assemblage et la consommation de véhicules serait réduite de 140.000 unités, soit 1,25% des ventes de 2017, du fait de hausses des prix allant de +0,4% pour les pick-ups à +1,6% pour les citadines.

Ces dernières estimations pourraient apporter de l'eau au moulin des opposants à l'accord.

L'USMCA, censé remplacer l'Alena (Accord de libre-échange nord-américain) entré en vigueur en 1994, a été signé l'an dernier par les dirigeants des trois pays mais il doit encore être approuvé par le Congrès américain.

Certains constructeurs automobiles pourraient décider "de renoncer à proposer des véhicules qu'il leur serait trop coûteux de mettre en conformité, ce qui aurait pour effet de réduire le choix des consommateurs", poursuit l'étude.

L'emploi manufacturier, et spécialement dans l'industrie automobile, promet d'être un important thème de campagne dans certains Etats américains en 2020, comme il l'a été lors de l'élection présidentielle de 2016. En février, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Donald Trump avait affirmé que l'USMCA "permettrait de produire davantage de voitures avec nos quatre jolis mots 'Made in the USA'." (David Shepardson, David Lawder et Chris Prentice, Véronique Tison pour le service français)