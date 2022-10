L'Ukraine a besoin de 55 milliards d'euros, dit Zelensky au FMI et à la Banque mondiale

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a demandé mercredi aux donateurs internationaux d'amplifier leur soutien financier, expliquant que son pays avait besoin de fonds pour reconstruire les écoles et les logements détruits par des mois de bombardements russes.

S'exprimant par visioconférence devant des ministres des Finances lors d'une réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, le chef d'Etat a dit que l'Ukraine avait besoin d'environ 55 milliards de dollars, dont 38 milliards pour couvrir le déficit budgétaire qu'il anticipe pour l'année prochaine.

Dix-sept autres milliards de dollars doivent selon lui être consacrés à la reconstruction des infrastructures du pays.

"Plus vite l'Ukraine recevra cette aide, plus vite nous serons capables de mettre un terme à la guerre russe", a-t-il dit. (Andrea Shalal et David Lawder, version française Nicolas Delame)