L'Ukraine a fait de "grands progrès" vers l'adhésion à l'Union européenne depuis qu'elle a obtenu le statut de candidat en 2022, mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré la présidente de l'exécutif de l'Union européenne dans son discours annuel mercredi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est adressée au Parlement européen à Strasbourg, alors que les 27 États membres commencent à débattre de l'opportunité d'accorder à Kiev l'ouverture officielle des négociations d'adhésion à l'UE lors d'un sommet européen prévu les 14 et 15 décembre.

"Nous savons que la route n'est pas facile", a déclaré Mme von der Leyen. "L'adhésion est fondée sur le mérite [...]. Il faut travailler dur et faire preuve de leadership. Mais il y a déjà beaucoup de progrès. Nous avons vu les progrès considérables que l'Ukraine a déjà accomplis depuis lors.

Les législateurs européens ont applaudi lorsque Mme von der Leyen a déclaré que l'avenir de l'Ukraine, de la Moldavie et des pays des Balkans occidentaux "se trouve dans notre union". En revanche, elle a adopté un ton plus prudent à l'égard d'un autre espoir, la Géorgie, qui, selon les fonctionnaires de l'UE, a reculé sur la voie de l'adhésion.

"Je sais à quel point la perspective européenne est importante pour de nombreuses personnes en Géorgie", a-t-elle déclaré, sans mentionner clairement la perspective que Tbilissi rejoigne un jour l'Union.

Elle a ajouté que l'Union devait se préparer à accueillir de nouveaux États membres, ce qu'un autre haut fonctionnaire de l'UE, le président Charles Michel, a déclaré que l'UE devait être prête pour 2030.

Cette date a été rapidement rejetée par les partisans de l'élargissement de l'Union - un camp qui comprend la Pologne, les pays baltes et l'Autriche - et par ceux qui sont beaucoup plus prudents à ce sujet, comme les Pays-Bas et le Danemark.

L'Allemagne, première puissance de l'Union européenne, se situe généralement entre les deux, et les fonctionnaires européens affirment que la France semble avoir mis en garde contre cette idée, rejoignant Berlin dans le camp opposé. Le débat sera au cœur de l'agenda de la politique étrangère de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année.

L'Ukraine et les autres pays candidats doivent satisfaire à des critères stricts, notamment en matière de démocratie et de performances économiques, pour progresser sur la voie de l'adhésion, un processus complexe qui prend des années.

Tout élargissement doit être approuvé à l'unanimité par tous les membres actuels, car il aurait également des conséquences internes majeures pour l'Union.

Par exemple, l'Ukraine deviendrait le cinquième pays le plus peuplé de l'Union, avec une production agricole importante, ce qui pourrait créer une nouvelle concurrence pour les agriculteurs de l'UE tout en bénéficiant d'une grande partie des subventions de développement de l'Union.