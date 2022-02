L'Ukraine a réaffirmé sa volonté de respecter les accords de Minsk-Macron

KIEV, 8 février (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré mardi que le président ukrainien Volodimir Zelenski avait réaffirmé la volonté de l'Ukraine de respecter les accords de Minsk, lors d'une conférence de presse à Kiev aux côtés de son homologue ukrainien.

"Je veux ici vous remercier de m'avoir confirmé à l'instant lors de nos échanges, de manière très claire, votre volonté de mettre en oeuvre" les accords de Minsk, a déclaré le chef de l'Etat français.

Négociés en février 2015 par l'Allemagne et la France, les accords de Minsk, qui visent à régler le conflit en Ukraine, mettent en oeuvre un cessez-le-feu et un retrait des armes lourdes sur le terrain et comportent aussi un processus politique censé tourner la page du conflit entre les séparatistes prorusses de l'Est et le pouvoir central de Kiev. (Reportage Michel Rose, version française Myriam Rivet et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)