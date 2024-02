L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des prisonniers blessés à Avdiivka et à Vesele

Les autorités ukrainiennes ont déclaré dimanche qu'elles avaient ouvert une enquête sur les tirs présumés des forces russes sur six soldats ukrainiens non armés dans la ville d'Avdiivka et sur deux dans un village de la même région, après que la Russie a revendiqué le contrôle total de la ville.

"Une enquête sur les tirs contre des prisonniers de guerre ukrainiens non armés à Avdiivka et Vesele a été lancée", a déclaré le bureau du procureur de la région de Donetsk sur sa chaîne Telegram. Les procureurs ont fait référence à des informations concernant "l'exécution de six prisonniers" sur une position à Avdiivka, ajoutant qu'ils étaient "gravement blessés et attendaient d'être évacués". Il a indiqué que l'information avait été partagée sur Telegram, mais n'a pas nommé la source. La chaîne publique ukrainienne Suspilne a cité le porte-parole militaire ukrainien Dmytro Lykhoviy, qui a déclaré : "Il n'y a toujours pas de possibilité de confirmer l'information : "Il n'est toujours pas possible de confirmer ou d'infirmer les meurtres commis à Avdiivka, car une enquête est en cours. Il a toutefois ajouté que ce ne serait pas la première fois que la Russie commettrait des crimes de guerre. Le bureau du procureur de Donetsk a déclaré qu'un fragment vidéo pris par un drone montrait un soldat russe tirant à bout portant sur deux soldats ukrainiens capturés dans le village de Vesele. "Ne voulant pas laisser les prisonniers en vie, l'occupant les tue à l'arme automatique", a ajouté le bureau, sans préciser quand l'incident s'était produit. Plus tôt dans la journée de dimanche, le canal Telegram officiel des forces terrestres ukrainiennes a diffusé une vidéo apparemment filmée par un drone, montrant des personnes en uniforme dans une tranchée étroite. On y voit une personne armée, identifiée comme étant russe, s'approcher de deux personnes en uniforme identifiées comme étant ukrainiennes, puis décharger son arme et apparemment leur tirer dessus. Les Ukrainiens ne semblent pas tenter de se défendre et se trouvent dans une tranchée étroite, en file indienne, lorsque l'autre soldat s'approche et semble les attraper tous les deux. Après les premières confrontations, on voit les deux blessés s'effondrer sur le côté dans la tranchée, agités de soubresauts. On voit alors l'autre personne prendre brièvement du recul, avant de sembler leur tirer dessus à nouveau. Le ministère russe de la défense n'a pas répondu à un courriel envoyé par Reuters en dehors des heures de bureau pour obtenir un commentaire sur ces allégations, les dernières d'une série d'accusations portées par les procureurs ukrainiens selon lesquelles la Russie aurait tué des prisonniers de guerre. La Russie a nié ces allégations. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement la vidéo ou d'autres détails du récit des procureurs et des militaires ukrainiens.