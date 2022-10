L'Ukraine achève l'exhumation des soldats du charnier de Lyman

"La police a retiré les corps de 34 défenseurs ukrainiens de la fosse commune", a déclaré la police régionale de Donetsk dans un communiqué. "Le travail se poursuit à un deuxième endroit où plus de 120 civils sont enterrés. Le sort de chaque personne décédée sera déterminé."

Les corps des soldats ont tous été transférés dans une morgue et seront rendus à leurs proches pour être enterrés une fois que l'identification aura eu lieu et que la cause du décès sera déterminée, a précisé la police.

Depuis le 29 septembre, la police de Donetsk a déclaré avoir trouvé les corps de 144 personnes, dont 85 civils, 108 ayant été exhumés de tombes de fortune, et les autres ayant été trouvés dans des bâtiments ou dans la rue.

"La plupart des morts -- 85 -- sont des civils", ont-ils déclaré. "Certains d'entre eux présentent des signes de mort violente, en particulier des blessures par éclats d'obus.

Le procureur général de l'Ukraine a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, jeudi à La Haye, que l'Ukraine avait 28 équipes d'enquête sur le terrain dans les zones récemment reprises par les forces ukrainiennes.

Le procureur général Andriy Kostin a déclaré que les troupes russes en retraite avaient laissé des preuves de détention illégale et de torture de civils ainsi que de déportations. Khan, qui a ouvert une enquête de la CPI en mars, n'a pas voulu préciser quand son bureau pourrait déposer son premier dossier, disant qu'il irait de l'avant "lorsque les preuves seront suffisantes".

À Lyman, les tombes marquées comme contenant les corps de personnes tuées en mai, lorsque les Russes luttaient pour s'emparer de Lyman, comprennent celles d'enfants âgés d'un an seulement, a rapporté Reuters cette semaine. Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante les causes ou le moment de ces décès.

Les autorités ukrainiennes ont accusé à plusieurs reprises les troupes russes de commettre des atrocités dans les territoires occupés, une accusation que Moscou dément.