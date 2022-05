L'Ukraine affirme avoir endommagé un navire russe et demande l'évacuation des combattants blessés de Mariupol

La reprise des combats autour de l'île des Serpents ces derniers jours pourrait devenir une bataille pour le contrôle de la côte occidentale de la mer Noire, selon certains responsables de la défense, alors que les forces russes peinent à progresser dans le nord et l'est de l'Ukraine.

"Grâce aux actions de nos marins, le navire de soutien Vsevolod Bobrov a pris feu - c'est l'un des plus récents de la flotte russe", a déclaré Serhiy Bratchuk, un porte-parole de l'administration militaire régionale d'Odessa.

Reuters n'a pas pu vérifier ces détails de manière indépendante. Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'imagerie satellite fournie par Maxar, une société privée basée aux États-Unis, a montré les conséquences de ce qu'elle a appelé des attaques probables de missiles sur une péniche de débarquement russe de classe Serna près de l'île, à proximité de la frontière maritime de l'Ukraine avec la Roumanie.

Les images ont également montré des dégâts récents sur les bâtiments de l'île, qui est devenue célèbre pour la défiance grossière de ses défenseurs ukrainiens au début de l'invasion.

La Russie a subi de nouveaux revers sur le champ de bataille alors que l'Ukraine a chassé ses troupes de la région autour de la deuxième ville du pays, Kharkiv, la progression la plus rapide depuis que les forces du Kremlin ont été chassées de Kiev et du nord-est il y a plus d'un mois.

Les journalistes de Reuters ont confirmé que l'Ukraine contrôle désormais un territoire s'étendant jusqu'aux rives de la rivière Siverskiy Donets, à environ 40 km (25 miles) à l'est de Kharkiv.

Les autorités régionales ont signalé des frappes de missiles en cours autour de Poltava et des bombardements à Dergach, près de Kharkiv, qui ont tué deux personnes.

Dans la capitale Kiev, les épouses et les proches des combattants ukrainiens enfermés dans l'usine sidérurgique Azovstal, dans le port de Mariupol, au sud du pays, ont défilé et scandé des slogans pour leur sauvetage. Les forces russes ont bombardé l'aciérie, dernier bastion des défenseurs ukrainiens dans une ville presque entièrement contrôlée par la Russie après un siège de plus de deux mois.

"Je veux que tous les défenseurs qui sont là rentrent chez eux pour qu'ils puissent vivre une vie normale avec leurs enfants et leurs proches", a déclaré Maria Zimareva, dont le frère se trouve à l'intérieur de l'aciérie. "Ils l'ont mérité. Pourquoi les autres peuvent-ils se promener dans les rues avec leurs proches et pas eux ? Pourquoi personne ne les aide ?"

Kiev a déclaré qu'elle travaillait à un sauvetage des militaires, dont beaucoup sont gravement blessés.

"Nous avons entamé un nouveau cycle de négociations autour d'une feuille de route pour une opération (d'évacuation). Et nous allons commencer par ceux qui sont gravement blessés", a déclaré le vice-premier ministre Iryna Vereshchuk à la télévision 1+1.

EXPANSION DE L'OTAN

Alors que les combats se poursuivent dans le pays, des mouvements diplomatiques plus larges ont accentué la pression sur le président russe Vladimir Poutine.

Le projet de la Finlande de demander l'adhésion à l'OTAN, annoncé jeudi, et l'attente que la Suède suive, entraînerait l'expansion de l'alliance militaire occidentale que Poutine a voulu empêcher.

L'abandon de la neutralité qu'ils ont maintenue tout au long de la guerre froide serait l'un des plus grands changements dans la sécurité européenne depuis des décennies.

Moscou a qualifié l'annonce de la Finlande d'hostile et a menacé de riposter, notamment par des mesures "militaro-techniques" non précisées.

"Helsinki doit être consciente de la responsabilité et des conséquences d'une telle démarche", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les Finlandais seraient "chaleureusement accueillis" et a promis un processus d'adhésion "souple et rapide".

La Maison Blanche a soutenu une telle démarche.

"Nous soutiendrions une demande d'adhésion à l'OTAN de la part de la Finlande et-ou de la Suède si elles en font la demande", a déclaré le secrétaire de presse Jen Psaki.

La frontière finlandaise de 1 300 km (800 miles) fera plus que doubler la longueur de la frontière entre l'alliance dirigée par les États-Unis et la Russie, mettant les gardes de l'OTAN à quelques heures de route de la banlieue nord de Saint-Pétersbourg.

Poutine a cité l'expansion potentielle de l'OTAN comme l'une des principales raisons pour lesquelles il a lancé ce qu'il a appelé une "opération militaire spéciale" en Ukraine en février.

La journée de jeudi a également été marquée par une intensification des différends concernant les fournitures d'énergie russe à l'Europe - qui restent la plus grande source de fonds de Moscou et la plus grande source de chaleur et d'électricité de l'Europe.

Moscou a déclaré qu'elle interromprait les flux de gaz vers l'Allemagne par le principal gazoduc passant par la Pologne, tandis que Kiev a déclaré qu'elle ne rouvrirait pas le tracé d'un gazoduc qu'elle a fermé cette semaine à moins de reprendre le contrôle de certaines zones aux combattants pro-russes. Les prix du gaz en Europe ont bondi.