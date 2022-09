L'Ukraine affirme qu'un charnier a été découvert à Izium, où les Russes ont été chassés il y a quelques jours.

Des milliers de soldats russes ont fui Izium le week-end dernier après avoir occupé la ville et l'avoir utilisée comme plate-forme logistique dans la région de Kharkiv. Ils ont laissé derrière eux de grandes quantités de munitions et d'équipements.

"Je peux dire que c'est l'un des plus grands sites d'enterrement dans une grande ville des (zones) libérées... 440 corps ont été enterrés au même endroit", a déclaré à Sky News Serhiy Bolvinov, l'enquêteur en chef de la police pour la région de Kharkiv. "Certains sont morts à cause des tirs d'artillerie ... d'autres sont morts à cause des frappes aériennes".

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement la déclaration ukrainienne et il n'y a pas eu de commentaire public immédiat de la Russie sur cette allégation.

Le président Volodymyr Zelenskiy, qui avait effectué une visite surprise à Izium mercredi pour saluer les troupes ukrainiennes, a rejeté la faute sur la Russie et comparé la découverte à ce qui s'est passé à Bucha, dans la banlieue de la capitale Kiev, au début de l'invasion de fin février par les forces russes.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé les forces russes d'y avoir perpétré des crimes de guerre. Des dizaines de milliers de civils ont probablement été tués lors d'un assaut russe distinct sur le port de Mariupol, dans le sud du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens en avril.

"La Russie laisse partout la mort derrière elle et doit être tenue pour responsable", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo jeudi soir.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou commis des crimes de guerre.

FORTIFIER

Après une semaine de gains ukrainiens rapides dans le nord-est, les responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes fortifiaient leurs défenses et qu'il serait difficile de maintenir le rythme de l'avancée.

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas encore commenté publiquement le revers subi par ses forces ce mois-ci. Les responsables ukrainiens affirment que 9 000 km² (3 400 miles²) ont été repris, un territoire de la taille de l'île de Chypre.

Des images tournées par Reuters jeudi dans la ville orientale de Kupiansk, que les forces ukrainiennes ont reconquise la semaine dernière, montrent que de nombreux bâtiments ont été endommagés ou incendiés.

"Pas d'électricité, pas de communications ... s'il y avait des communications, nous pourrions au moins parler à la famille. Si seulement il n'y avait pas eu tous ces bombardements avec tout le monde dans leurs sous-sols", a déclaré un homme.

La rapidité de l'avancée a fait naître l'espoir de nouveaux gains avant l'arrivée de l'hiver.

Mais Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré que la lutte serait encore rude pour reprendre le contrôle de sa région à la Russie, qui la reconnaît comme un État indépendant contrôlé par les séparatistes.

La Russie n'a pas non plus relâché ses frappes quotidiennes de missiles jeudi, un jour après avoir tiré des missiles de croisière sur un barrage réservoir près de Kryvyi Rih, la ville natale de Zelenskiy dans le centre de l'Ukraine.

Les autorités de Kryvyi Rih s'efforcent de réparer les dégâts et, par conséquent, les niveaux d'eau baissent, a déclaré Kyrylo Tymoshenko, chef adjoint de l'administration présidentielle.

Les forces ukrainiennes ont repoussé trois attaques russes au nord de la ville de Donetsk, a déclaré l'état-major des forces armées dans un post Facebook.

Les forces russes ont lancé des attaques sur plusieurs localités de la ligne de front de Kharkiv au cours des dernières 24 heures, a déclaré l'état-major des forces armées ukrainiennes.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille.

LES INQUIÉTUDES DE LA CHINE AU SUJET DE L'UKRAINE

Le président russe Poutine a déclaré jeudi qu'il comprenait que le dirigeant chinois Xi Jinping soit préoccupé par la crise en Ukraine, reconnaissant ainsi de manière surprenante les frictions avec Pékin au sujet de la guerre.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, la Chine a adopté une ligne de conduite prudente, critiquant les sanctions occidentales contre Moscou mais s'abstenant d'approuver ou d'aider la campagne militaire.

"Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne", a déclaré Poutine à Xi en Ouzbékistan lors de leur première rencontre depuis le début de la guerre.

"Nous comprenons vos questions et votre inquiétude à ce sujet. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous allons bien sûr expliquer notre position."

Xi n'a pas mentionné l'Ukraine dans ses remarques publiques, et elle n'a pas été mentionnée dans un compte rendu chinois de la réunion.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a ensuite déclaré aux journalistes que les discussions avec la Chine avaient été excellentes.

La dernière fois que Poutine et Xi se sont rencontrés, ils ont signé un accord d'amitié "sans limites" entre leurs pays. Trois semaines plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine dans ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale" pour "désarmer" son petit voisin.

MORALEMENT ACCEPTABLE

L'Ukraine et l'Occident accusent la Russie d'une guerre d'agression non provoquée. Le pape François a déclaré qu'il était moralement légitime que les nations fournissent des armes à l'Ukraine pour aider le pays à se défendre contre l'agression russe.

"C'est une décision politique qui peut être morale, moralement acceptable, si elle est faite dans des conditions de moralité", a déclaré François lors d'une conférence de presse aérienne alors qu'il rentrait d'un voyage au Kazakhstan.

François a également exhorté le gouvernement de Kiev à être ouvert à un éventuel dialogue, même s'il risque de "sentir" parce qu'il serait difficile pour la partie ukrainienne.

À Washington, des responsables américains ont déclaré que les États-Unis annonceront bientôt un nouveau paquet d'armes de 600 millions de dollars pour l'armée ukrainienne.