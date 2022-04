L'Ukraine affirme que quatre civils ont été tués au point de distribution de l'aide, l'est du pays est sous un feu nourri.

Les autorités de la région de Louhansk, dans l'est du pays, ont exhorté les civils à évacuer les lieux "tant qu'ils sont en sécurité", avertissant que les bombardements russes pourraient couper les voies d'évacuation.

Plus tard, les chemins de fer ukrainiens ont indiqué qu'il y avait un certain nombre de victimes après que trois roquettes aient touché une gare non spécifiée dans l'est, sans donner plus de détails.

L'Ukraine affirme que les troupes russes qui ont envahi le pays le 24 février se regroupent et se préparent à une nouvelle offensive dans la région de Donbas, qui comprend les régions de Luhansk et de Donetsk.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a partagé en ligne des photos de la ville de Vuhledar, où il a déclaré que des tirs d'artillerie russes avaient frappé un point de distribution d'aide humanitaire.

Les photos montraient deux femmes étendues sur le sol. Une autre personne avait une grave blessure à la jambe et une quatrième était montrée avec une jambe ensanglantée, en train d'être aidée dans un véhicule de secours.

"L'ennemi a cyniquement tiré sur les civils de Vuhledar, qui étaient venus recevoir de l'aide humanitaire. Suite au bombardement, il y a 4 morts et 4 blessés", a écrit M. Kyrylenko dans un post ultérieur, mettant à jour le nombre de morts par rapport à une estimation précédente de deux tués.

Il a ajouté qu'une autre personne a également été tuée dans le bombardement du village d'Ocheretyn mercredi, tandis que quatre civils ont été blessés dans une frappe similaire sur un autre établissement rural.

La Russie a nié avoir ciblé des civils. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement le récit de Kyrlyenko sur ces incidents.

Des responsables locaux ont fait état de combats dans de nombreuses régions de l'est de l'Ukraine. Des rapports font également état de bombardements et de combats dans le sud, où la ville portuaire de Marioupol est encerclée et assiégée par les forces russes.

La prise de Marioupol pourrait permettre à la Russie de consacrer un passage terrestre entre deux républiques populaires autoproclamées séparatistes du Donbas et la région de Crimée que la Russie a saisie et annexée en 2014.

APPEL À L'ÉVACUATION

Le vice-premier ministre Iryna Vereshchuk a déclaré que l'Ukraine tentait d'évacuer les civils pris au piège par le biais de 11 couloirs humanitaires à travers l'Ukraine, mais que les personnes tentant de fuir Mariupol devraient utiliser leurs propres véhicules.

Le maire de la ville a déclaré la semaine dernière que jusqu'à 170 000 civils étaient pris au piège à Mariupol, sans électricité et avec des réserves en baisse.

Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les forces russes contrôlaient désormais 60 % de la ville orientale de Rubizhne et a fait état de 81 tirs de mortier, d'artillerie et de roquettes dans la région au cours de la journée précédente.

"Je lance un appel à tous les habitants de la région de Louhansk - évacuez pendant que c'est sûr", a-t-il écrit dans un message en ligne plus tôt mercredi. "Tant qu'il y a des bus et des trains - saisissez cette opportunité".

Gaidai a déclaré que les connexions ferroviaires dans la région de Donetsk avaient été endommagées cette semaine et qu'il fallait plusieurs heures pour les réparer.

"C'est une autre sonnette d'alarme", a-t-il déclaré.

Gaidai a déclaré séparément que les forces russes détruisaient "tout sur leur passage" et ne "reculeraient devant rien".

La Russie affirme que son "opération militaire spéciale" vise à démilitariser et à "dénazifier" l'Ukraine. La position du Kremlin est rejetée par l'Ukraine et l'Occident qui y voient un prétexte pour une invasion non provoquée.