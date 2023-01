L'Ukraine affirme que ses forces résistent à la Russie dans la bataille pour Soledar

Dans une allocution vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a remercié jeudi deux unités de Soledar qui, selon lui, "tiennent leurs positions et infligent des pertes importantes à l'ennemi". Il n'a pas donné plus de détails.

Zelenskiy a déclaré que lui et des commandants ukrainiens de haut rang ont analysé le besoin de renforts à Soledar et dans les villes voisines de la zone industrielle orientale connue sous le nom de Donbas et les prochaines étapes pour les jours à venir.

La milice contractuelle ultra-nationaliste russe du Groupe Wagner, dirigée par un allié du président Vladimir Poutine, a affirmé avoir pris Soledar après d'intenses combats qui, selon elle, ont laissé la ville jonchée de morts ukrainiens.

Moscou s'est toutefois abstenu de proclamer officiellement une victoire, qui serait son premier gain significatif en six mois.

"Pour le moment, il y a encore quelques petites poches de résistance à Soledar", a déclaré Andrei Bayevsky, un politicien local installé par les Russes, dans une émission en ligne.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier la situation de manière indépendante.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré à la télévision d'État ukrainienne que 559 civils restaient à Soledar, dont 15 enfants, et qu'ils ne pouvaient pas être évacués de la communauté qui comptait environ 10 000 habitants avant la guerre.

DES RUES DÉSERTES

Des images de drone obtenues par Reuters d'une évacuation médicale de Soledar par des soldats ukrainiens ont montré des rues désertes où seuls quelques bâtiments en ruine restaient debout, au milieu d'arbres explosés et de gravats fumants.

Un soldat ukrainien de 24 ans, positionné à l'extérieur de Soledar, a déclaré : "La situation est difficile mais stable. Nous retenons l'ennemi ... nous nous défendons."

Les responsables américains ont mis en doute l'importance d'une victoire russe à Soledar, même si cela était vrai.

Soledar se trouve à moins de 10 km (6 miles) au nord-est de la ville de Bakhmut où les combats font rage depuis des mois dans l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre - surnommée le "hachoir à viande".

"Même si Bakhmut et Soledar tombent aux mains des Russes, cela n'aura pas d'impact stratégique sur la guerre elle-même", a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, aux journalistes à la Maison Blanche, "et cela ne va certainement pas arrêter les Ukrainiens ou les ralentir."

Si la Russie capturait Soledar, elle utiliserait probablement cette position pour intensifier son assaut sur Bakhmut. Soledar abrite également des mines de sel caverneuses, qui pourraient constituer un atout commercial lucratif.

CHANGEMENT DE LEADERSHIP

Les observateurs du Kremlin se sont penchés sur le dernier changement de leadership de la Russie sur le champ de bataille, un jour après que Valery Gerasimov, chef de l'état-major général de l'armée, se soit vu confier de manière inattendue le commandement direct de l'invasion.

Le précédent commandant depuis trois mois, le général d'armée Sergei Surovikin, a été effectivement rétrogradé pour devenir l'un des trois adjoints de Gerasimov.

Moscou a expliqué cette décision - au moins le troisième changement abrupt de commandant supérieur dans le conflit de 11 mois - comme une réponse à l'importance croissante de la campagne.

À travers l'Ukraine, les lignes de front ont à peine bougé depuis la dernière grande retraite de la Russie dans le sud il y a deux mois. Kiev espère que les blindés lourds des alliés occidentaux lui permettront de reprendre ses avancées.

Les pays occidentaux ont commencé à proposer à Kiev des armements de pointe comme le système de missiles sophistiqué américain Patriot. La semaine dernière, les États-Unis, l'Allemagne et la France ont promis des véhicules de combat blindés et les dernières demandes de l'Ukraine ont porté sur des chars de combat.

Le président polonais Andrzej Duda a promis à l'Ukraine 14 chars de combat Leopard de fabrication allemande. M. Zelenskiy a déclaré au radiodiffuseur public polonais TVP Info que cela pourrait ouvrir la voie à d'autres pays pour faire de même. La Grande-Bretagne envisage d'envoyer des chars.

Poutine a lancé l'invasion le 24 février, affirmant que les liens de Kiev avec l'Occident menaçaient la sécurité de la Russie. L'Ukraine et ses alliés la qualifient de guerre non provoquée visant à s'emparer d'un territoire.