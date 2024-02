Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré jeudi qu'il avait rencontré le chef de l'armée Valeriy Zaluzhnyi et que le moment était venu de procéder à des changements à la tête de l'armée, mais que le général en chef de Kiev devait rester "dans son équipe".

Vous trouverez ci-dessous des citations et des réactions :

PRÉSIDENT UKRAINIEN VOLODYMYR ZELENSKIY :

"Nous avons discuté du renouvellement dont les forces armées ukrainiennes ont besoin. Nous avons également discuté des personnes qui pourraient faire partie du nouveau commandement des forces armées ukrainiennes. Le temps de ce renouveau est venu", a déclaré M. Zelenskiy dans un communiqué publié sur Telegram.

CONSEILLER À LA SÉCURITÉ NATIONALE DES ÉTATS-UNIS, JAKE SULLIVAN :

"Un dirigeant élu doit faire ses choix quant aux personnes qui occupent les échelons supérieurs de la hiérarchie militaire. Tout ce que je peux dire, c'est que du point de vue des États-Unis. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN, JENS STOLTENBERG :

"Il s'agit bien sûr d'une décision ukrainienne... Il n'appartient pas à l'OTAN d'avoir une quelconque opinion à ce sujet. Mais je me félicite de la déclaration très claire du ministre des Affaires étrangères, M. Kuleba, selon laquelle tout changement n'affectera pas les relations de l'Ukraine avec ses partenaires et avec l'OTAN. Nous continuerons donc à soutenir l'Ukraine - c'est ce qui compte - et nous continuerons à le faire.