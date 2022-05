L'Ukraine appelle à des mesures pour débloquer les ports et prévenir une crise alimentaire mondiale

Volodymyr Zelenskiy a fait ces commentaires après s'être entretenu avec le président du Conseil européen Charles Michel, qui était en visite à Odesa - le principal port de la mer Noire pour l'exportation de produits agricoles où des missiles ont frappé des sites touristiques et détruit des bâtiments lundi.

"Pour la première fois depuis des décennies et des décennies, à Odesa, il n'y a pas de mouvement régulier de la flotte marchande, il n'y a pas de travail portuaire de routine. Cela n'est probablement jamais arrivé à Odessa depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo.

"Et ce n'est pas seulement un coup dur pour l'Ukraine. Sans nos exportations agricoles, des dizaines de pays dans différentes parties du monde sont déjà au bord de la pénurie alimentaire. Et au fil du temps, la situation peut devenir, franchement, effrayante."

L'Ukraine était le quatrième exportateur mondial de maïs (maïzena) pour la saison 2020/21 et le sixième exportateur de blé, selon les données du Conseil international des céréales. Mais près de 25 millions de tonnes de céréales sont désormais bloquées en Ukraine, a déclaré vendredi un responsable de l'agence alimentaire de l'ONU.

"Des mesures immédiates doivent être prises pour débloquer les ports ukrainiens pour les exportations de blé", a déclaré plus tôt M. Zelenskiy sur sa chaîne de messagerie Telegram.

Il n'a pas précisé quelles mesures il recherchait. Les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, ont exclu toute intervention armée par crainte de déclencher une guerre de plus grande ampleur.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui s'est rendu à Kiev dimanche, a déclaré que son pays aiderait l'Ukraine à trouver des solutions pour exporter les céréales stockées.

DES SILOS DE GRAINS BLOQUÉS

M. Michel, qui préside les sommets des dirigeants nationaux de l'Union européenne, a écrit sur Twitter qu'il avait vu à Odesa des silos remplis de céréales, de blé et de maïs, prêts à être exportés mais bloqués.

"Cette nourriture dont nous avons cruellement besoin est bloquée à cause de la guerre russe et du blocus des ports de la mer Noire. Ce qui entraîne des conséquences dramatiques pour les pays vulnérables. Nous avons besoin d'une réponse mondiale", a-t-il écrit.

Le blocus des ports ukrainiens par la Russie depuis l'invasion du 24 février a ajouté à la volatilité des marchés financiers internationaux, faisant grimper les prix des matières premières.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré la semaine dernière que le problème de la sécurité alimentaire ne peut être résolu sans rétablir la production ukrainienne sur le marché mondial.

Les responsables de l'agriculture ukrainienne affirment que l'excédent exportable est d'environ 12 millions de tonnes, et les analystes agricoles ont déclaré que les stocks de l'Ukraine sont si élevés qu'il n'y aura pas assez de place pour stocker la nouvelle récolte lorsqu'elle arrivera.

L'Ukraine a semé environ 7 millions d'hectares de cultures de printemps cette année, soit 25 à 30 % de moins que l'année précédente, a déclaré lundi le ministre de l'agriculture Mykola Solskyi.

Il a précisé que l'Ukraine avait exporté 1,090 million de tonnes de céréales en avril, mais que les semis n'étaient pas de la même qualité que l'année dernière et que la superficie ensemencée en maïs était plus petite.

Moscou affirme que son "opération spéciale" en Ukraine est destinée à désarmer et à dénazifier son petit voisin. L'Ukraine et l'Occident affirment qu'il s'agit d'un faux prétexte pour une guerre d'agression non provoquée par la Russie.