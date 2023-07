Un député ukrainien soupçonné de collaborer avec la Russie dans le sud-est occupé a été arrêté et placé en détention dans l'attente de son procès pour trahison, a annoncé mardi le bureau du procureur général.

Oleksandr Ponomaryov, un législateur élu pour un parti aujourd'hui interdit et accusé de liens avec la Russie, a été placé en détention sans caution par le tribunal du district de Pechersk à Kiev, a déclaré le bureau du procureur.

M. Ponomaryov a nié avoir collaboré avec la Russie dans le passé.

Un avocat de M. Ponomaryov n'a pas pu être joint pour un commentaire mardi.

Le service de sécurité de l'Ukraine a déclaré dans un communiqué que M. Ponomaryov avait "volontairement collaboré" avec la Russie lorsqu'il se trouvait dans la partie occupée de la région de Zaporizhzhia.

L'agence d'espionnage a accusé le législateur d'avoir réenregistré ses entreprises dans la région en vertu des lois russes, d'avoir transféré de l'argent dans des succursales locales de banques russes, d'avoir fourni à l'armée russe des "matériaux de carburant et d'huile" pour ses véhicules et d'avoir fourni des équipements utilisés pour la construction de fortifications.

Schemes, un média d'investigation ukrainien affilié à RFE/RL, a publié lundi un article indiquant que M. Ponomaryov avait passé six mois à Berdyansk, une ville portuaire de la région de Zaporizhzhia dont les forces russes se sont emparées dans les premiers jours de l'invasion de février 2022.

Ponomaryov a déclaré dans une interview publiée dans le cadre de l'article qu'il avait été arrêté par les forces russes le 20 mars 2022, emprisonné et torturé. Il a déclaré avoir décliné des offres de collaboration avec les Russes, à la fois pour ses entreprises et pour lui-même, après quoi il a affirmé que toutes ses entreprises avaient été saisies et étaient désormais contrôlées par la Russie.