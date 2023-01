L'Ukraine attend des décisions sur les chars lors de la réunion des responsables occidentaux de la défense

La réunion à la base aérienne de Ramstein en Allemagne est la dernière d'une série depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près de 11 mois, et au cours de laquelle seront discutées les futures livraisons d'armes, notamment de chars Leopard 2 allemands utilisés par les armées de toute l'Europe.

Berlin a un droit de veto sur toute décision d'exporter les chars et le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a semblé réticent jusqu'à présent à autoriser cela par crainte de provoquer la Russie.

Certains alliés affirment que l'inquiétude de Berlin est déplacée, la Russie étant déjà pleinement engagée dans la guerre, tandis que Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les transferts d'armes occidentaux prolongeraient le conflit et augmenteraient la souffrance en Ukraine.

L'Ukraine et la Russie se sont toutes deux principalement appuyées sur les chars T-72 de l'ère soviétique, qui ont été détruits par centaines au cours de la guerre que le président russe Vladimir Poutine a déclenchée le 24 février dernier, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour protéger la Russie et les russophones.

L'Ukraine et ses alliés accusent Moscou de mener une guerre non provoquée pour s'emparer de territoires et effacer l'indépendance d'une autre république ex-soviétique et voisine. Les pays occidentaux ont fourni un approvisionnement régulier en armes à l'Ukraine.

"En fait, nous attendons maintenant la décision d'une capitale européenne, qui activera les chaînes de coopération préparées concernant les chars", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo jeudi soir.

"Nous nous préparons à la réunion de Ramstein demain. Nous attendons des décisions fortes. Nous attendons un paquet d'aide militaire puissant de la part des États-Unis", a-t-il déclaré.

L'AIDE MILITAIRE DES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur maximale de 2,5 milliards de dollars, comprenant des centaines de véhicules blindés et un soutien à la défense aérienne de l'Ukraine.

L'aide comprend 59 véhicules de combat Bradley et 90 véhicules blindés de transport de troupes Stryker, a indiqué le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Au total, les États-Unis ont engagé plus de 27,4 milliards de dollars en aide à la sécurité en Ukraine depuis le début de l'invasion.

Des sources gouvernementales allemandes ont déclaré que Berlin bougerait sur la question des chars Leopard si Washington acceptait d'envoyer des chars Abrams à l'Ukraine. Les chars Abrams n'étaient pas inclus dans l'annonce faite jeudi par les États-Unis.

Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a toutefois déclaré plus tôt qu'il n'était pas au courant d'une quelconque exigence selon laquelle l'Ukraine devrait recevoir des chars américains et allemands simultanément.

"Je ne suis pas au courant d'une telle stipulation", a déclaré M. Pistorius à la télévision allemande ARD lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que les Abrams et les Léopards devaient être livrés en même temps, une position qui laisse ouverte la possibilité d'un accord vendredi.

VISITE DU DIRECTEUR DE LA CIA

Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont voulu éviter que l'OTAN ne semble affronter directement la Russie et ont hésité à envoyer au gouvernement de Kiev leur armement le plus puissant.

L'Ukraine avait besoin des chars pour se défendre, reconquérir les terres occupées, et ne prévoyait pas d'attaquer la Russie, a déclaré M. Zelenskiy à la télévision ARD jeudi.

"De Washington à Londres, de Paris à Varsovie, on entend une chose : l'Ukraine a besoin de chars. Les chars sont la clé pour terminer la guerre correctement. Il est temps d'arrêter de trembler devant Poutine et de faire le dernier pas", a tweeté le conseiller de Zelenskiy, Mykhailo Podolyak.

Pendant ce temps, le directeur de la CIA William Burns s'est rendu en secret à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pour rencontrer Zelenskiy, a déclaré jeudi un responsable américain à Reuters.

Le fonctionnaire a refusé de dire quand la visite a eu lieu. Le Washington Post, qui a été le premier à rapporter la visite, a déclaré qu'elle avait eu lieu à la fin de la semaine dernière. Selon le Post, Burns a informé Zelenskiy de ses attentes concernant les plans militaires de la Russie.

Les combats ont continué à être les plus intenses dans la région industrielle stratégique connue sous le nom de Donbas, à la frontière orientale de l'Ukraine avec la Russie, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens jeudi soir.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes avaient bombardé la ville de Bakhmut, principale cible de la Russie dans la province de Donetsk, qui, combinée à la province de Louhansk, forme le Donbas. Soledar, à environ 20 km de Bakhmut, a également fait l'objet de tirs - les forces russes affirment qu'elles contrôlent Soledar, tandis que les sources ukrainiennes affirment que leurs militaires combattent toujours à Soledar.

Les villes voisines ont également été bombardées par les forces russes - notamment Klishchiivka, juste au sud de Bakhmut, selon l'armée ukrainienne. Yevgeny Prigozhin, chef de l'armée mercenaire russe Wagner, a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle de Klishchiivka, une affirmation contestée par l'Ukraine.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille.